Caricatori e power bank con display LCD incorporato

SBS ha lanciato una nuova gamma di prodotti Power Control, che include caricatori da parete e power bank dotati di display LCD, per il monitoraggio in tempo reale dell’alimentazione e dello stato di carica dei dispositivi. La linea offre una varietà di modelli, tra cui uno con tecnologia GaN (nitruro di gallio), che garantisce elevate prestazioni senza surriscaldamento.

Nel segmento dei caricabatterie da parete, è stato presentato un caricatore LCD da 30 W con una porta USB-C PD da 30 W e una porta USB-A da 18 W. Il display LCD integra la possibilità di monitorare la potenza e lo stato di carica, disponibile in quattro colori (verde, azzurro, blu e nero) al prezzo di 34,95 euro. Accanto a questo, SBS ha lanciato un modello da 45 W con una porta USB-C PD e sempre con display LCD, venduto a 39,95 euro. Per chi necessita di maggiore potenza, è disponibile un caricatore da 65 W con una porta USB-A da 60 W e due porte USB-C PD, in grado di caricare fino a tre dispositivi simultaneamente, al prezzo di 69,95 euro.

Inoltre, SBS ha introdotto un caricatore GaN da 65 W con cavo USB-C retrattile, per facilitare l’avvolgimento del cavo. Questo modello include una porta USB-C PD da 65 W e una porta USB-A da 60 W, con un prezzo di 79,95 euro.

Per quanto riguarda i power bank, SBS offre modelli da 10.000 e 20.000 mAh, entrambi con cavo USB-C integrato da 20 W e il display LCD. Questi power bank permettono di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente grazie a una porta USB-C PD da 20 W e una porta USB-A da 22,5 W. Il power bank da 10.000 mAh è disponibile in quattro colorazioni a un prezzo di 49,95 euro, mentre quello da 20.000 mAh costa 69,95 euro. C’è anche un modello più compatto da 5.000 mAh, dotato delle stesse funzionalità, venduto a 29,95 euro.

In sintesi, la nuova gamma Power Control di SBS offre una soluzione versatile e funzionale per la ricarica di dispositivi elettronici, arricchita da tecnologia avanzata e design pratico.