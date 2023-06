Caricatore Wireless, ocdyuq 15W Max Caricatore Senza Fili Caricabatterie Wireless per iPhone 14/13/12/11/8/Pro Max/Mini/XR/X/Plus, Samsung Galaxy S22/S21/S20/S10, AirPods, Huawei, Xiaomi (Nero)

Descrizione prodotto

Usa il caricabatterie corretto

Funziona perfettamente con qualsiasi telefono compatibile con ricarica senza fili, garantendo una ricarica sicura per te e i tuoi dispositivi. Uso consigliato con l’adattatore QC 3.0 per una migliore esperienza di ricarica (l’adattatore non è incluso)

Spina USB-C efficiente

Il pad di ricarica wireless adotta una solida porta USB-C, segue l’ultima tendenza dell’interfaccia USB, aggiornando la tradizionale spina USB-Micro alla più recente spina USB-C, che è reversibile da collegare e supporta un ingresso di alimentazione più veloce e più stabile, caricando il tuo dispositivo ad alta efficienza.

Cosa ottieni

1 x pad di ricarica wireless1 cavo USB di tipo C1 x modalità utente

【Design dell’indicatore luminoso intelligente】 L’indicatore LED ti consente di conoscere lo stato di carica. Una luce LED verde blu lampeggerà per 2 secondi e si spegnerà per indicare che il caricatore wireless è acceso. In modalità standby, la luce verde è sempre accesa, quando metti il telefono o l’auricolare in carica, la luce verde diventa blu finché non è completamente carica. L’indicatore LED è progettato per essere abbastanza delicato da non disturbare il sonno.

【Caso amichevole】 Usa il caricabatterie wireless senza rimuovere la tua custodia preferita. Trasmette la potenza di carica direttamente attraverso custodie protettive. Il nostro pad di ricarica wireless accuratamente progettato è progettato per funzionare con custodie leggere in plastica/gomma/TPU fino a 2 mm. Non utilizzare accessori o carte magnetiche e metalliche, altrimenti impedirà la ricarica.

【Design sottile e portatile】 Il pad di ricarica wireless presenta un design ultrasottile, leggero, elegante e compatto con uno spessore di soli 6,5 mm/0,25 pollici e occupa pochissimo spazio per riporlo più facilmente in tasca. Può essere facilmente trasportato in movimento per una comoda ricarica wireless.Il caricabatterie wireless con design in silicone antiscivolo, è solido e ha un bell’aspetto ovunque lo usi, occupa poco posto e sta bene sulla tua scrivania.

【Sicuro e affidabile】 Il caricabatterie wireless è certificato, fornisce protezione da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, offrendo un ambiente di ricarica sicuro. Ricarica wireless progettata con porta di ricarica di tipo C, che fornisce una ricarica più stabile e sicura. Sei libero di goderti questa esperienza di ricarica wireless e senza limiti.

11,99 €