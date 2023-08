Caricatore wireless 3 in 1 Per iPhone 14/14 Pro/14 Plus/14 Pro Max/13 Pro/13 Mini/12/12 Pro/11/X/8, Ricarica Wireless Per Apple Watch Ultra 8 7 6 SE 5 4 3, AirPods 3/Pro 2-con Caricatore USB C 20W

Dal marchio

Caricatore wireless 3 in 1 Per iPhone, Apple Watch, AirPods

Caricabatterie wireless

Il design magnetico lo rende automaticamente allineato al telefono e fissato saldamente.

Libera le mani

La texture metallica si abbina perfettamente al tuo iPhone.

YLLZI è fondata da un team di professionisti che mira a produrre accessori elettronici moderni e di alta qualità per semplificarti la vita. La nostra missione è produrre prodotti innovativi e fornire ai nostri clienti una migliore esperienza di acquisto.

Perché scegliere la stazione di ricarica?

Se sei investito nell’ecosistema di Apple, è probabile che tu possieda un iPhone, un Apple Watch e AirPods.

Invece di utilizzare cavi e adattatori separati, puoi investire in una stazione di ricarica 3 in 1 per caricare tutti i dispositivi Apple contemporaneamente e cancellare il disordine sulla scrivania o sul comodino.

Cosa considerare?

Prima di acquistare una stazione di ricarica Apple, assicurati che i tuoi dispositivi possano funzionare con il nostro prodotto.

Facile ricarica notturna

📱 à :Questo dispositivo è per Apple Watch Series Ultra 8 7 6 6 Se 5 4 3, Air Pods 3/Pro 2 (con custodia di ricarica wireless) e compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro Max/13/13 Pro Max/13 Pro Max/13 mini/12/12 Pro Max/12 mini/11 Pro Max/SE 2022/XS MAX/XS/XR/X/8/8 Plus;Galaxy S22/S21/S20 altri telefoni compatibili con la funzione di ricarica wireless.(👀Nota:non compatibile con Apple Watch 1/2, Samsung Watch Serie,Google Watch Serie e Samsung Galaxy Buds)

🎵 : Il dock di ricarica è costituito da due bobine integrate. Un’area di ricarica più ampia consente di ricaricare senza preoccuparsi della posizione esatta, permette di ricaricare in modalità verticale e orizzontale e offre una visuale comoda per guardare video, inviare messaggi e sbloccare il telefono con Face ID durante la ricarica (Nota : rimuovere eventuali oggetti metallici o magnetici che potrebbero interferire con la ricarica wireless)

🧲 : questa stazione di ricarica include un caricatore magnetico per l’orologio. Non è necessario installarlo da soli. L’unica cosa da fare è posizionare l’orologio sulla parte superiore. Questo caricatore si adatta perfettamente a casa, in ufficio o in viaggio. Basta metterlo in tasca e portarlo ovunque.

👍 : È dotato di protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito e rilevamento di oggetti estranei. Può evitare che il sovraccarico danneggi la batteria dell’apparecchiatura. Dotato di cuscinetti in silicone antiscivolo, protegge completamente l’attrezzatura. Inoltre, il dock di ricarica wireless può funzionare con la maggior parte delle custodie fino a 4 mm senza dover rimuovere la custodia del telefono prima della ricarica.

29,99 €