Caricatore Wireless 3-in-1 Anker per iPhone 15W, Ultra-Rapido Qi2, Compatibile con iPhone 16, AirPods e Apple Watch (Includo Caricatore e Cavo USB-C)

125,05€ - 109,99€

(as of Apr 02, 2025 13:20:37 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Vogliamo evitare il disagio e l’incertezza riguardo dove effettuare la prossima carica.

I nostri caricabatterie e accessori non si limitano ad alimentare dispositivi, ma offrono l’esperienza tecnologica che desideri senza restrizioni.

Ricarica Certificata Qi2: Ottieni sessioni di rica sicuree ultra-rapide con 15W di potenza grazie alla certificazione Qi2 e lascia alle spalle tutte letue preoccupazioni di ricarica.

Caricatore Veloce Certificato Apple: Potenzia il tuo Apple Watch Series 9 al 30% in soli 19 minuti, ideale per una ricarica veloce prima di andare a lettoassicurandoti che sia pronto per monitorare il tuo sonno durante tutta la notte.

Ricarica 3-in-1 per Dispositivi Apple: Alimenta senza probleemi il tuo iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente con questa soluzione di ricaricacompleta

Portatile e Pieghevole: Goditi la flessibilità di ricare ovunque con un design ultra-sottile che si dispiega fino a 13 mm. Personalizza la tua esperienza di visione con iI modulo del telefono regolabile, tra 90° e 180°.

Cosa Ricevi: Stazione di Ricarica Wireless Anker 1MagGo (15W, 3-in-1 Pad), caricatore USB-C da 40W, cavo USB-C a USB-C da 1,5 m, guida di benvenuto, garanzia di 24 mesi e il nostro cordiale servizio clienti.