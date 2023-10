Caricatore Wireless 15W Caricatore Senza Fili Rapida Caricabatterie Wireless per iPhone 14 Pro Max/14/13/12/11/X/XS/8Plus,Samsung Galaxy S22/S21/S10 Note 20/10+, Huawei, Xiaomi, AirPods/Galaxy Buds

【Indicatore LED intelligente】L’indicatore LED consente di conoscere lo stato di carica. Quando il caricabatterie wireless è in modalità standby, la luce è verde. Quando il telefono cellulare o l’auricolare si carica, la spia dell’indicatore è blu. L’indicatore LED è progettato per essere piuttosto delicato. L’indicatore LED si spegne automaticamente dopo 15 secondi durante il standby o la ricarica, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di influenzare il sonno.【Ricarica sicura e veloce】La tecnologia di protezione intelligente aggiornata impedisce al caricatore e al telefono di surriscaldarsi, sovracorrente, sovraccarico e cortocircuito. Quando il telefono cellulare è completamente carico, il pad di ricarica wireless interromperà automaticamente la ricarica. Non preoccuparti della custodia del telefono. Potente bobina di ricarica integrata, il caricabatterie wireless consente la ricarica wireless con custodia di spessore fino a 5 mm.【Caricabatterie wireless Attenzione】I telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici devono avere la funzione di ricarica wireless, la serie iPhone 6, la serie iPhone 7 e la serie Samsung A non supportano la ricarica wireless; posizionare il telefono al centro del caricabatterie wireless per garantire una ricarica stabile. Gli accessori o le carte magnetiche e metalliche impediscono la ricarica.【Ultra sottile e portatile】 Questa ricarica wireless per iPhone portatile è super sottile di soli 6,5 mm che lo rende più facile, più facile da trasportare ovunque. Cavo USB-C integrato e adattatore USB maschio a USB-C femmina, che rende flessibile l’utilizzo dell’iPhone quando si è sdraiati sul letto/divano.【Pacchetto e servizio】 1 caricabatterie wireless per iPhone, 1 cavo di ricarica USB di tipo C, 1 USB femmina, 1 manuale d’uso, confezione di imballaggio. Ci serviamo al cliente 24 ore, se avete problemi con il prodotto, non esitate a contattarci.

11,99€ – 8,99 €