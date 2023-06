Caricatore Wireless, 15W Caricatore Senza Fili Portatile Rapida magnetico Caricabatterie per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini/XS/XR/X/SE/8P/8, Samsung Galaxy S22/S21/S10, Xiaomi/AirPods/Galaxy Buds

Descrizione prodotto

Forte adsorbimento magnetico

Stabile senza scivolare. Molti magneti si assorbono fortemente, impedendo al telefono di cadere.

Più sicuro da usare

Compatibile con custodie magnetiche Adatto per l’uso con coperchi magnetici; Se la custodia del tuo telefono non è fatta di custodia magnetica, rimuovila e caricala.

Parametri del prodotto

Lunghezza del cavo: 1 metro.

Facile da trasportare

Il design leggero della base in alluminio lo rende portatile e può essere messo in tasca, borsa a tracolla, borsetta, borsa da viaggio. Non occupa spazio. Piccolo e portatile, facile da trasportare e facile da mettere nel portafoglio.

Adatto per affari, vacanze e qualsiasi viaggio.

Compatibilità estesa

Compatibile con tutti i dispositivi mobili certificati Qi, come iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/12/13/13 mini/13 Pro/13 Pro/13 Pro Max/12 mini/12 Pro/12 Pro Max/11/ 11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XR/XS/X/8/8 Plus/AirPods Pro/AirPods 2; Samsung Galaxy S21/S20/S20+/S10/S10+/S10E/S9/S9/S9+; Galaxy Note 20/20+/10/10/10+; e altri telefoni Qi come LG/OnePlus/Google/Realme ecc.

€35,99