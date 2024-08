Caricatore USB C Veloce 40W 4Porta Presa USB Caricatore Multiuso PD & QC 3.0 Carica Cellulare, Alimentatore USB C per Samsung S22 S23 S24 iPhone 15 14 13, Adattatore Muro da Parete

11,99€

(as of Aug 10, 2024 23:30:10 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Possiamo vedere nella foto, ci sono due porte caricatore USB-C e due porte caricatore USB-A. È un grande salvaspazio invece di occupare 4 porte di presa a muro.

Alcuni modelli compatibili (fer riferimento)

Per iPhone Caricatore per iPhone 15/ 15 Pro Max/ 15 Plus/ 14/ 14 Pro Max/ 14 Plus/ 13/ 13 Pro Max/ 13 mini/ 12/ 12 Pro Max/ 12 mini/ 11 Per iPhone Caricabatterie per iPhone XR/ XS Max/ XS/ X/ 10/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s Plus/ 6s /6 Plus / 6/ 5s/ 5c/ 5/ SE 2020 Per iPad Pro Caricatore per iPad Pro 12.9″ Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5, 11″ iPad Pro Gen1/Gen2/Gen3, 10.5″ iPad Pro, 9.7″ iPad Pro Per iPad/iPad Air/iPad mini Caricatore per iPad Air 1/2/3/4/5, iPad 4/5/6/7/8/9/10, per iPad mini 2/3/4/5/6 Per Samsung Galaxy Caricabatterie per Samsung Galaxy S24 Ultra/ S24/ S23 Ultra/ S23/ S22 Ultra/ S22/S21/ S21+/S20/ S20 Fe/ S20 Plus/ S20 Ultra/ S8/ S9/ S10 Plus, per Samsung Note 8/ 9/ 10/ 10+/ 10 Lite/ Note 20/ Note 20 Ultra Per Samsung Caricatore per Samsung A9/ A10e/ A11/ A12/ A13/ A20e/ A21/ A21s/ A30/ A30s/ A32/ A33/ A40/ A41/ A42/ A50/ A51/ A52/ A53/ A70/ A71/ A80/ A90, per Samsung 2017 edizione A3/ A5/ A6/ A7 and 2018 edizione A8 Altri E altri tutti i dispositivi e cavo compatibili con porte caricatore USB C e porte caricatore USB.

Spina USB di Ricarica Multiuso

[Caricabatterie da Muro per Cellulari]: Grazie per la lettura del nostro nuovo design caricatore usb porta multiplo. Possiamo vedere nella foto, ci sono due porte caricatore USB-C e due porte caricatore USB-A. È un grande salvaspazio invece di occupare 4 porte di presa a muro.

[Carica Rapida Caricatore 40W]: Aioneus Presa usb multipla ha due porte caricatore USB C PD 20W e due porte caricatore USB A 3.1A, la caricatore usb c supporta una potenza massima di uscita di 20W, la caricatore usb offre una potenza di uscita di 3,1 A/5 V. Carica i tuoi dispositivi iPhone dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.

[Sicurezza e Affidabilità]: La spina USB è dotata di protezione multipla per garantire una ricarica veloce e sicura. Il chip intelligente aggiornato protegge il dispositivo da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e interrompe automaticamente la carica quando la b-atteria è completamente carica.

[Cosa puoi ottenere]: puoi ottenere un spina di ricarica multiuso, è ideale per gli utenti con più dispositivi elettronici, questo caricabatterie soddisferebbe tutte le vostre esigenze. Aioneus offerto 18 mesi di sostituzione senza problemi e un servizio clienti cordiale 24 * 7 per ogni acquisto.