Caricatore USB C PD da 20W per iPhone 14, OHEDMEH Caricabatterie Rapido,Presa USB C Compatibile per iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 11, SE, X, XS, XR, 8, 7

Ampia Compatibilità



Compatibile con iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE / X / XR / XS / XS Max / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / AirPods / AirPods Pro / AirPods Max; Compatibile con Samsung Galaxy Z Flip4 / Z Fold4 / S22 / S22+ / S22 Ultra / A13 / A23 / A33 / A53 / A73 / Z Flip3 / Z Fold3 / S21 FE / S21 / S21+ / S21 Ultra / Note20 / Note20 Ultra e altri dispositivi USB-C.

Caricatore Veloce



Il caricatore 20W è dotato di una porta USB C. Per ottenere una ricarica rapida, è necessario utilizzare un cavo da USB C a L o un cavo da USB C a USB C per caricare facilmente il dispositivo e ridurre i tempi di attesa (cavi non inclusi).

Carica più Sicura



La presa del caricatore USB C 20W è dotata di un chip intelligente, che fornisce al tuo dispositivo la corrente di uscita più sicura, non è facile da riscaldare per evitare il sovraccarico, assicurati che tu e il tuo dispositivo siate al sicuro.

Facile da Portare con te



Il alimentatore USB‑C da 20W è di piccole dimensioni e leggero. Non occuperà troppo spazio in borsa o in tasca. Non devi preoccuparti che cada dalla borsa o dalla tasca. Questo caricatore Tipo C è il tuo compagno di ricarica per diverse occasioni come viaggi, casa, ufficio, ecc.

Regalo Squisito



Questo presa Tipo C è il regalo perfetto per le liste di Halloween, Natale e compleanno. Quando i tuoi parenti e amici riceveranno un regalo dal caricatore fast charge, saranno molto felici.

Specifiche:



Potenza totale: 20W

Ingresso: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Uscita: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A

Dimensioni: 7,5 * 4,5 * 2,3 cm

Potenza totale: 20W
Ingresso: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Uscita: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A, 12 V / 1,67 A
Dimensioni: 7,5 * 4,5 * 2,3 cm
Peso: 60 g

Cosa Ottieni:



1 * caricatore USB C da 20W (cavi non inclusi).

1 * caricatore USB C da 20W (cavi non inclusi).
In caso di domande, le risolveremo entro 24 ore.

【PD 3.0 Caricatore Rapido】 La caricabatterie USB C utilizza una tecnologia di ricarica avanzata. Fino a 20W possono caricare il telefono al 60% in 30 minuti. 3 volte più veloce della punta del caricatore originale da 5V 1A, che ti fa risparmiare più tempo.【Protezione di Sicurezza】 La spinotto USB C adotta un guscio in ABS resistente alle alte temperature per la migliore dissipazione del calore.Il sistema di protezione multiplo integrato può prevenire efficacemente cortocircuiti, sovratensione, sovratemperatura, sovraccarico, ecc. E interrompere la ricarica quando la batteria è piena per proteggere tu e i tuoi dispositivi.【Leggero e Portatile】 Il caricatore USBC veloce in un design compatto e leggero che non bloccherà altre porte nella presa a muro. Il caricatore Type C può essere facilmente riposto nella borsa e in tasca, il che è comodo per la ricarica in diverse occasioni come casa / ufficio / viaggio.【Cosa Otterrai】 1 * USB C caricatore da 20W (cavo USB-C non incluso). Garanzia di restituzione e sostituzione al 100% senza rischi. In caso di domande, forniremo il servizio più soddisfacente entro 24 ore.

