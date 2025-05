Caricatore USB-C Multifunzionale 40W a 4 Porte, Ricarica Veloce per iPhone e Samsung

10,99€ - 9,99€

Descrizione prodotto

LumFocus USB C Spina Ricarica Veloce 40W 4-Porte (Bianco)

Caricatore USB C Rapido

La sngolo alimentazione porta USB-C supporta una potenza massima di 20W.La spina ricarica USB C offre una ricarica veloce ed efficiente fino a 3X più veloce della spina ricarica 5W.Carica i tuoi dispositivi iPhone dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.

Presa USB Multipla

La spina caricatore a 4 porte con doppie porte USB-C e doppie porte USB-A, ricarica contemporaneamente telefono, tablet e cuffie per ridurre al minimo i tempi di attesa.È anche un grande salvaspazio invece di occupare 4 porte di presa a muro.

Caricabatterie USB C 4-porte compatibile con iphone, ipad, tablet

iPhone Series compatibile con iPhone 16/16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 16/iPhone15 Pro/iPhone 15 Pro Max/iPhone 15/iPhone14 Pro/iPhone 14 Pro Max/iPhone 14/iPhone 13/ iPhone 13 Pro Max/ iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Mini/ iPhone 12/ iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro Max/ iPhone 12/ iPhone 12 Mini/ iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max/ iPhone 11/ iPhone SE (2nd Gen)/ iPhone X/ XS/ iPhone XS Max/ iPhone XR/ iPhone 8 Plus/ 7 Plus/ iPhone 8/ 7/ iPhone 6 Plus/ 6s Plus/ iPhone 6 / 6s/ iPhone 5/ 5s / SE iPad Series compatibile con iPad mini (2021), iPad Pro 12.9(2022) (2021), iPad Pro 11(2022) (2021), iPad Air (2022), iPad Air (2020), iPad Pro 12.9 (2020), iPad Pro 11 (2020), iPad Pro 12.9 (2018), iPad Pro 11 (2018); iPad 10.2 (2021), iPad 10.2 (2020), iPad 10.2 (2019), iPad 9.7 (2018), iPad 9.7 (2017) Samsung Series compatibile con Samsung Galaxy S24/S23 /S22/S21/ S21Plus/ S21 Ultra/ S20/ S20+/ S20 Ultra /S20 fe/Z Fold 4/Z Flip 4/Z Fold 3/Z Flip 3/Note20/ Note20 Ultra/ Note10/ Note10+/ S10/ S10+/ S10E/ S9/ S9+/ S8/ S8+/ S7/ S7 Edge/A11/ A12/A15/A16/A20/A21/A25/A30/A32/A41/A42/A50/A52/A53/A70/A71/A80/A90/M30s/ M10s/ A90 and more Other Phones compatibile con Google Pixel 5/4XL/4/3XL/3/2XL/2/XL/ Nexus 5X/ 6P/Huwei/Xiaomi/ LG/Sony/Motorola Moto and more Tablets compatibile con Samsung Tab A / 4 / S6 / S5 / S5e / S4 / S3; Lenovo Tab M10 / P10 / M8 / V7 / E10 / E7, Google Pixel Slate 12.3”, Fire HD 10/ Fire HD 8/ Fire, Kindle etc. Other Devices compatibile con AirPods 1/2/3/Pro/Max, MagSafe Charger, Apple Watch Series, iPod touch 5/6/7, iPod nano 7 Wireless/magsafe Chargers, Wireless Earbuds, Smartwatch, Switch and more devices.

La confezione Potenza Max Singola Porta:

1*40W caricatore USB C1* Libro dell’utente Compatto e portatile

Un usb caricabatterie per tutti i tuoi dispositivi

Ottima scelta per viaggiare

Caricatore USB C Alimentatore, 40W 4-Porto Rapido Presa USB

Porte

2 * USB C + 2 * USB A

2 * USB C + 2 * USB A

2 * USB C + 2 * USB A

2 * USB C + 2 * USB A

Ricarica Veloce

✔

✔

✔

✔

Produzione totale

40w

40w

40w

40w

Potenza Max Singola Porta

20W

20W

20W

20W

Con Cavo

/

/

/

/

[ 40W Ricarica Super Veloce ]- LumFocus Caricatore USB C supporta la consegna di potenza e la ricarica rapida con una potenza totale fino a 40W. La porta USB-C offre una velocità ricarica di 20W. Ricarica i tuoi dispositivi iPhone dallo 0% al 60% in soli 30 minuti, la porta USB-A offre una potenza uscita di 3,1 A/5 V.

[ Spina USB Multipla]- LumFocus Spinotto Muro con 4 porte (2-porte USB-C e 2-porte USB-A). Consenti agli utenti di Ricarica Simultanea Cellulare, tablet e altri dispositivi per ridurre al minimo i tempi di attesa. È anche un grande salvaspazio invece di occupare 4 porte di presa a muro. Il miglior sostituto per il tuo caricabatterie USB originale.

[ Sicuro e affidabile Multipresa ]- LumFocus USB C Caricabatterie integrato multi-protezione sistema. che può prevenire sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento per garantire la sicurezza dei dispositivi. La spina a parete USB C è realizzata in materiale ABS + PC di prima classe non si riscalda facilmente e fornisce un’esperienza di ricarica più veloce e sicura per i tuoi dispositivi

[ Compatto e portatile ]- Le dimensioni ridotte garantiscono la massima portabilità ovunque tu vada. È possibile collegare più dispositivi in carica contemporaneamente.

[ Compatibilità Ultra-Ampia ]- LumFocus 40W 4-Porte Caricatore USB C compatibile con iPhone 16/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/11/ 11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XS/XR /X/8/8 Plus/SE, iPad Pro/ Air /Mini, AirPods Pro, Samsung Galaxy S24/ S23/S22/S21/S21+/S21 Ultra/ S20/ S20 Ultra/S20 FE, Note Series, Galaxy Z Fold 3, A12 A13 A15 A23 A25 A35 A41 A42 A53, A71, Tab S7/S7+/S8/S8+, LG, Google Pixel

[ Cosa Si Ottiene ]- 1-Pack Bianco 40W Caricatore USB-C (4-Porte/USB C+USB A) Manuale d’Uso * 1, una Garanzia di Rimborso di 30 Giorni, una Garanzia di 18 mesi leader del settore e un’assistenza tecnica a vita.