Caricatore USB-C da 25 W con cavi: Ricarica rapida PPS per Galaxy S23 Ultra/S23+/S23/S22/S21/Note 20 e altro (confezione da 2, 2 cavi da 1,5 m inclusi)

19,99€

(as of Apr 02, 2025 08:50:35 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto



1 Per Samsung

2 Per Apple

3 E altro ancora

Numero di modello B2652 Caricabatterie Anker (25 W, confezione da 2) con 2 cavi USB-C Il caricabatterie da 25 W elegante, sicuro e veloce Velocità di ricarica Dì addio ai lunghi tempi di attesa! Ricarica il tuo Samsung S23 al 50% in soli 28 minuti con questo caricabatterie super veloce da 25 W all’avanguardia. Durata eccezionale Progettato per resistere a oltre 5.000 piegature, offre prestazioni costanti e maggiore durata. Ricarica con serenità Scopri una ricarica senza preoccupazioni con il sistema di sicurezza avanzato MultiProtect, che garantisce adattamento automatico della corrente, resistenza statica e protezione da cortocircuiti, per una maggiore sicurezza dei dispositivi. Ricarica unificata Scopri la comodità del caricabatterie universalmente compatibile, progettato per alimentare dispositivi Samsung, iPhone, telefoni Android, tablet e altro ancora. Compatibilità 1 Galaxy S23/S22/S21 Galaxy A73/A53/A23 Galaxy Z Fold4/Z Flip4 Galaxy Note20/Note20 Ultra Galaxy Tab S8/S7 Galaxy Buds 2 Pro Galaxy Watch 5/4 Compatibilità 2 iPhone 15/14/13/12 iPad Air/Pro MacBook Air AirPods Pro 1/2 AirPods 1/2/3 Apple Watch Series 8/7/6/5 Compatibilità 3 Google Pixel 6/7 Sony Xperia 1 IV/III Nintendo Switch Nota È necessario disporre di un cavo da USB-C a USB-C (in dotazione) per ricaricare i dispositivi USB-C e di un cavo da USB-C a Lightning (venduto separatamente) per ricaricare i dispositivi Lightning. Ingresso 100 – 240 V ~, 0,8 A, 50-60 Hz Uscita 5 V⎓3 A/9 V⎓2,77 A Alimentazione programmabile 3,3 V-11 V⎓2,75 A max (25 W max) Dimensioni 4,5 × 2,8 × 5,01 cm Peso 65 g

Premium Comparison Table

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle 6.302

4,6 su 5 stelle 1.678

4,6 su 5 stelle 1.654

4,6 su 5 stelle 316

4,7 su 5 stelle 976

4,6 su 5 stelle 1.610

4,7 su 5 stelle 7.339

Prezzo

35,99 €€35,99

37,99 €€37,99

41,99 €€41,99

159,99 €€159,99

17,99 €€17,99

19,99 €€19,99

16,99 €€16,99

Porte

2*USB-C , 1*USB-A

2*USB-C , 1*USB-A

2*USB-C, 1*USB-A

2*USB-A, 4*USB-C

1*USB-C

2*USB-C

1*USB-C

Watt

65 W

67 W

100 W

‎250 W

45 W

47 W

30 W

Caratteristica principale

GaN II

PIQ 3.0

GaN II

GaNPrime

superrápida 2.0

ACTIVESHIELD 2.0

GaN

Dimensioni

3,8 × 2,9 × 6,6 cm

4,3 x 3,2 x 7,2 cm

6,7 × 3,5 × 5,7 cm

14.05*21.05*6.15 cm

‎15 x 11,1 x 4,1 cm

3,45 x 3,45 x 5,2 cm

3,6 x 2,9 x 7,3 cm

Peso

130 g

154 g

225 g

640 g

180 g

85 g

45 g

Per la serie iPhone 16

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ricarica ultra veloce da 25 W: carica il tuo Samsung S23 in modo rapido ed efficiente in soli 28 minuti fino al 50%.

Compatibilità impareggiabile: dotato della tecnologia PowerIQ 3.0, questo caricabatterie offre una ricarica ottimizzata per una vasta gamma di dispositivi mobili e supporta l’alimentazione programmabile (PPS), garantendo una perfetta compatibilità con Samsung Super Fast Charging.

Ricarica sicura, ogni volta, proteggi i tuoi dispositivi con il sistema di sicurezza MultiProtect progettato per regolare la corrente, proteggere dall’alta tensione e prevenire cortocircuiti.

Alimentazione ovunque con facilità: con dimensioni compatte di 4,5 × 2,8 × 5 cm e un peso leggero di 65 g, questo caricabatterie compatto in combinazione con un cavo da 1,5 m promette una ricarica pratica ovunque tu sia.

Contenuto della confezione: caricabatterie Anker (25 W, confezione da 2), 2 cavi USB-C a USB-C da 1,5 m, istruzioni di benvenuto, 18 mesi di garanzia e servizio clienti cordiale.