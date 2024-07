Caricatore USB C 8 in 1 a soli 29€! Approfitta dello sconto a META’ PREZZO

Caricatore USB C 200W: Caricatore Rapido USB C GaN 8 porte consente di utilizzare le 4 porte USB-C per caricare velocemente, per esempio, i vostri 4 iPhone 15Pro Max o 4 Samsung S22/S23 Ultra allo stesso tempo. Ogni dispositivo può raggiungere una potenza di ricarica di 30W. Approfitta del coupon del 50% e paga solo 29 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Ogni porta USB ha la propria potenza di uscita senza influenzare la velocità di ricarica delle altre porte. Quindi non è necessaria una combinazione USB + USB-C per avere sia un iPhone che un caricabatterie Samsung super veloce! Così come di altri dispositivi Android.

Ha un display LCD multifunzionale dal design esclusivo incorporato nella superficie del suo corpo compatto.

Lo porti dove vuoi grazie alle dimensioni super compatte: misura infatti solo 12,3 x 7 x 3,5 cm e il suo corpo compatto tiene conto sia della porta C che della porta USB.

Smart Chip GaN leader del settore che rileva e distribuisce automaticamente la potenza di carica richiesta dai dispositivi.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!