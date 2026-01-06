12.6 C
Caricatore USB C, 40W, 4 Porte, Ricarica Rapida per iPhone e Samsung

Caricatore USB C, 40W, 4 Porte, Ricarica Rapida per iPhone e Samsung

USB C Socket, 40 W 4-Port USB Power Supply Multiple Charging Type C Charger Multiple Plug Quick Charge for iPhone 16 15 14 13 12 11 Pro Max Plus, Samsung

Caricatore USB C 40W 4-Porte: La Soluzione Perfetta per Tutti i Tuoi Dispositivi

Sii pronto a rivoluzionare la tua esperienza di ricarica con il nostro caricatore USB C 40W 4-Porte. Questo dispositivo innovativo offre una potenza di ricarica veloce e sicura per tutti i tuoi dispositivi, rendendolo l’accessorio perfetto per chiunque cerchi di tenere sempre tutto carico.

Vantaggi Principali:

  • Ricarica veloce: con una potenza di uscita di fino a 40W, puoi caricare il tuo iPhone dallo 0% al 60% in soli 30 minuti.
  • Multi-porte: le 4 porte (2 USB-C e 2 USB-A) ti consentono di caricare contemporaneamente telefono, tablet e altre apparecchiature, riducendo i tempi di attesa e risparmiando spazio.
  • Sicurezza: il sistema di protezione multipla integrato impedisce sovraccaricamenti, sovratensioni, sovracorrenti e surriscaldamenti, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi.

Caratteristiche:

  • Compatibilità ultra-ampia: compatibile con iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Google Pixel e molti altri dispositivi.
  • Dimensioni compatte e portatili: ideale per chi è sempre in movimento.
  • Materiale di alta qualità: realizzato con materiali ABS + PC di prima classe, non si surriscalda facilmente e offre una esperienza di ricarica più veloce e sicura.

Vantaggi Pratici:

  • Riduci i tempi di attesa grazie alla ricarica multipla e veloce.
  • Risparmia spazio sostituendo diverse prese di corrente con un’unica soluzione compatta.

Cosa Includiamo:

  • 1 caricatore USB-C 40W 4-porte (bianco).
  • 1 manuale dell’utente.
  • Garanzia di rimborso di 30 giorni.
  • Garanzia di 18 mesi e supporto tecnico a vita.

Acquista Ora e Sfrutta Tutti i Vantaggi del Caricatore USB C 40W 4-Porte! Non perdere l’opportunità di rivoluzionare la tua esperienza di ricarica. Acquista subito e scopri come questo caricatore possa semplificare la tua vita quotidiana, tenendo sempre tutti i tuoi dispositivi carichi e pronti all’uso.

Caricatore USB C, 40W, 4 Porte, Ricarica Rapida per iPhone e Samsung

