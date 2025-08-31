Caricatore pieghevole in offerta per dispositivi Apple Italia

Se possedete un telefono, un orologio e delle cuffie Apple con ricarica wireless, potrebbe interessarvi un caricatore pieghevole attualmente in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Si tratta di un caricatore ESSAGER 2 in 1, un accessorio utile a un prezzo eccezionalmente ribassato. Infatti, è disponibile con uno sconto del 66%, passando da 28,99 euro a soli 9 euro.

Questo caricatore è dotato di certificazione Qi, il che lo rende compatibile non solo con iPhone, Apple Watch e AirPods, ma anche con altri smartphone che supportano questo standard, come vari modelli della serie Samsung Galaxy.

Il caricatore, di colore nero, si apre a “portafoglio” e presenta due scomparti. La parte destra è destinata agli orologi Apple, mentre quella sinistra è adatta per cuffie e telefoni. È anche presente un indicatore luminoso che informa sullo stato di carica o segnala eventuali errori.

Nella confezione troverete il caricatore e un cavo USB.

