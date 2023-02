Caricatore iPhone Rapido 20W USB C Per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11/XS/XS Max/XS/XR/X/8/iPad, Caricabatterie iPhone USB C PD 3.0 Spina Alimentatore Adattatore Ricarica

Descrizione prodotto

【Ricarica rapida per iPhone】Il kit di ricarica rapida per iPhone è dotato di un adattatore di alimentazione USB-C da 20W, utilizza la tecnologia di ricarica rapida PD 3.0 che fornisce una potenza massima di uscita di 20W e carica gli iPhone delle serie 14/13/12/11/X al 57% in soli 30 minuti.

【Certificato MFi】Costruito con chip originale, non appare alcun messaggio di avviso, garantisce che il vostro iPhone sia caricato e caricato in modo sicuro e più veloce alla massima velocità.

【Caricabatterie per iPhone】Caricatore da parete PD da 20W per la ricarica rapida di iPhone 14/14 plus/14 pro/14 pro max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro max/12/12Pro/12 Pro Max/12 Mini/11/11 Pro/11 Pro Max/XS Max/XS/XR/8 Plus/8 , iPad Pro/ iPad Air/ iPad. La velocità di ricarica standard funziona con iPhone 7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/SE/5s/5c.

【Ricarica rapida di sicurezza superiore】Il caricatore da 20W fornisce un design intelligente del circuito per mantenere il vostro iPhone al sicuro da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, cortocircuito, protezione esaustiva durante la carica.

【Cosa ottieni】1 confezione di caricabatterie USB-C per iPhone con blocco di ricarica veloce! Supporto amichevole a lungo senza preoccupazioni! Se avete domande, non esitate a contattarci! Siamo al vostro servizio 24 ore!

9,99 €