Caricatore iPhone, 2M Cavo con Caricabatterie per iPhone 6 6S 7 8 X XS 11 12 13 14 Pro Max Plus SE, 4-Pack Carica Batteria 2.1A 5V USB Presa Muro Spina Alimentatore Caricabatteria Ricarica Charger

Descrizione prodotto

Nisiyama caricabatterie da 4 pezzi con set di cavi

Caratteristica:

Compatibilità universale per la maggior parte dei telefoni tipo C

-Facile da trasportare: caricabatterie leggero è una buona scelta in qualsiasi momento come in viaggio.

-Pacchetto incluso: Caricabatterie * 2, cavo 2m * 2

Caricatore doppio USB

Il design a doppia USB consente di risolvere il problema della ricarica di più dispositivi, offrendo una maggiore comodità.

Cavi di alta qualità

2 * 2 m di cavo di alta qualità con 1000 + test di piegatura superato.

Velocità di ricarica rapida

Questo caricabatterie utilizza la tecnologia dei raddrizzatori per la ricarica rapida di due dispositivi contemporaneamente.

Caricatore USB: USB alimentazione e il cavo di ricarica possono caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Spina di ricarica USB supporta completamente fino a 5 V 2,1 A per una ricarica ultra rapida. Caricatore USB per la ricarica a casa, in viaggio o in ufficio.

Aggiornamenti tecnologici: Funzione di protezione della spina USB: materiale ignifugo ABS + PC. La copertura ignifuga della banca di alimentazione USB protegge i dispositivi da un flusso di corrente eccessivo, dal surriscaldamento e dal sovraccarico, la ricarica si interrompe quando la batteria è piena.

Banche di alimentazione USB doppie: Banche di alimentazione USB doppie supportano ingressi: 100-240V ~ 50-60Hz 0,35 (max) USB1 = USB2: 5V/2,1A, la spina di ricarica USB supporta fino a 2,1 A.

Prestare attenzione alla scelta: il cavo di ricarica per iPhone non è adatto ai dispositivi Android.

11,99 €