Caricatore Apple MFI per iPhone iPad iPod Airpods BYTRON presa usb e certificazione Apple MFI cavo incluso

[Compatibilità] Questo caricatore è compatibile con iPhone 5 5s 5c 6 6 Plus 6s 6s Plus 7 7 Plus SE 8 8 Plus X XR XS XS Max 11 11 Pro 11 Pro Max 12 12 Mini 12 Pro 12 Pro Max 13 13 Mini 13 Pro 13 Pro Max, iPad e iPod con connettore Lightning.

[Qualità dei materiali] Questo prodotto è unico al mondo, ideato e realizzato da BYTRON con materiali di qualità premium, attenzione ai dettagli, al design e al peso del prodotto, per rendere piacevole l’utilizzo.

[Controllo Qualità] BY1ALW ha superato le più importanti certificazioni di sicurezza mondiali, prima della vendita supera test di resistenza e di perfetto funzionamento, ogni singolo caricatore è analizzato da tester, il nostro cavo supera 22.000 cicli di piegatura a 95°.

[Garanzia] Il prodotto ha garanzia su difetti di fabbricazione per la durata di 24 mesi. Il nostro centro assistenza è operativo 24/7 con operatori multilingua.

