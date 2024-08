Caricatore Anigaduo 25W con Spina USB-C per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11/8/XS/XR/X, AirPods

13,59€ - 12,91€

(as of Aug 03, 2024 05:40:13 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Potenza totale 25W Potenza in ingresso 100-240V AC 50/60HZ 0,6A Max Potenza di uscita 5V⎓3A, 9V⎓2.77A, 12V⎓2.08A (25W Max) Modelli compatibili Per iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/ XS/XS Max/XR/X/8/8Plus Modelli compatibili Per iPad mini (5a generazione)/iPad (dalla 5a alla 9a generazione)/iPad Air (3a generazione)/iPad Pro (9.7″, 10.5″, 12.9″ (1a e 2a generazione)); Per Airpods/Airpods Pro Confezione 1*Caricatore USB C da 25W, 1*Cavo USB C a Lightning da 2M, 1*Manuale d’uso

Compatibilità universale: caricabatterie USBBC da 25 W compatibile per Iphone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/ 13 Pro Max/Iphone 12/12 Mini/12 Pro/ 12 Pro Max 11/11 Pro / 11 Pro Max, Se 2022/2020, Xr, Xs, Xs Max, 8, 8 Plus, Pad Pro, Airpods Pro.

Sicurezza: il caricabatterie USB C è realizzato con materiali ignifughi e il circuito di commutazione nella costruzione deve impedire il funzionamento, il sovraccarico, il trabocco e il surriscaldamento. Inoltre interrompe il processo di ricarica quando la batteria del dispositivo è carica.

Leggero e compatto: la presa USB C da 25 W è molto piccola e leggera, compatta e facile da trasportare, quindi puoi semplicemente metterla in tasca e portarla in giro.

Ricarica rapida: la ricarica di tipo C ha una funzione di ricarica rapida e supporta rapidamente una varietà di dispositivi. Il caricabatterie Pd può caricare rapidamente la trasmissione di potenza.

Cosa ottieni: caricabatterie USB-C da 25 Watt e cavo da 2 m.