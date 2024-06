Caricatore 5 in 1 per dispositivi Apple CROLLATO di prezzo!

YSYFAD 5 in 1 Caricatore Wireless Charger consente di ricaricare fino a 5 dispositivi contemporaneamente. Puoi caricare il tuo i Phone, iPad, iwatch e altro allo stesso tempo. Senza modificare la stabilità e la velocità della ricarica. Ideale per la casa, l’ufficio, quando si è in viaggio, ecc. Prendilo adesso scontato, sfruttando anche il coupon.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Stazione di ricarica dotata di porte USB-C PD a ricarica rapida da 20 W, porta USB-A QC3.0 da 18 W e uscita di ricarica wireless fino a 7,5 W ~ 15 W per il tuo iPhone, 5 W per Air pods e 3 W per Apple Watch.

La stazione è inoltre dotata della tecnologia di rilevamento automatico: ciò significa che adegua il tipo di ricarica alla tipologia della tecnologia.

Compatibile con iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro max/14/14Pro/14 Pro Max/13/13Pro/13Pro Max/12/12Pro/12Pro Max/12 mini/11/11Pro /11Pro Max/XS/XR/XS MAX/X/8/8Plus, Pad Pro/Air/Mini, Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/SE e Air Pods 2/3/Pro1/Pro2.

Dotato dei migliori standard di sicurezza, per evitare cortocircuiti e sovraccarichi.

