Caricabatterie USB-C 25W, Ricarica Rapida per iPhone, Samsung

Caricabatterie USB-C 25W, Ricarica Rapida per iPhone, Samsung

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €9.99 – €8.57

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

25W USB C Charger with 2M Cable, Quick USB C Socket Charger for iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/Air/16 15 Series, iPad, Samsung S26/S25, Type C Plug Adapter USBC Fast Charger

Caricatore USB C da 25W con 2M di cavo: la scelta perfetta per la tua ricarica rapida

Il caricatore USB C da 25W di LumFocus è il compagno ideale per la tua ricarica rapida. Con una potenza massima di 25W, questo caricatore offre una ricarica veloce ed efficiente fino a 4X più veloce della spina ricarica 5W. Inoltre, con il cavo USBC da 2M, puoi caricare i tuoi dispositivi da una distanza confortevole.

Vantaggi pratici

  • Carica i tuoi dispositivi iPhone 17, 16, 15 dallo 0% al 60% in soli 30 minuti
  • Protezione multi-sicurezza per prevenire sovraccarica, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento
  • Compatibilità ultra-ampia con iPhone, iPad, Samsung, Google Pixel e molti altri dispositivi
  • Dimensioni compatte e portatili per una massima portabilità

Ultra-ampia compatibilità

Il caricatore USB C da 25W di LumFocus è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui:

  • iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPad Pro, Air, Mini
  • Samsung Galaxy S26, S25, S24, S23, S22, S21, Note Series, Galaxy Z Fold Series
  • Google Pixel, LG, Xiaomi, Huawei, Honor e molti altri

Cosa acquisti

  • 1 caricatore USB C da 25W con 2M di cavo USBC (bianco)
  • 1 manuale dell’utente
  • Garanzia di 30 giorni per il rimborso
  • Garanzia di 18 mesi a livello di industry
  • Assistenza tecnica a vita

Non perdere l’opportunità di avere una ricarica rapida e sicura per il tuo dispositivo. Acquista ora il caricatore USB C da 25W di LumFocus e scopri la differenza!

