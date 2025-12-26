Caricabatterie USB-C 25W, Ricarica Rapida per iPhone, Samsung

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€9.99 – €8.57
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
25W USB C Charger with 2M Cable, Quick USB C Socket Charger for iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/Air/16 15 Series, iPad, Samsung S26/S25, Type C Plug Adapter USBC Fast Charger
Caricatore USB C da 25W con 2M di cavo: la scelta perfetta per la tua ricarica rapida
Il caricatore USB C da 25W di LumFocus è il compagno ideale per la tua ricarica rapida. Con una potenza massima di 25W, questo caricatore offre una ricarica veloce ed efficiente fino a 4X più veloce della spina ricarica 5W. Inoltre, con il cavo USBC da 2M, puoi caricare i tuoi dispositivi da una distanza confortevole.
Vantaggi pratici
- Carica i tuoi dispositivi iPhone 17, 16, 15 dallo 0% al 60% in soli 30 minuti
- Protezione multi-sicurezza per prevenire sovraccarica, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento
- Compatibilità ultra-ampia con iPhone, iPad, Samsung, Google Pixel e molti altri dispositivi
- Dimensioni compatte e portatili per una massima portabilità
Ultra-ampia compatibilità
Il caricatore USB C da 25W di LumFocus è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui:
- iPhone Air, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPad Pro, Air, Mini
- Samsung Galaxy S26, S25, S24, S23, S22, S21, Note Series, Galaxy Z Fold Series
- Google Pixel, LG, Xiaomi, Huawei, Honor e molti altri
Cosa acquisti
- 1 caricatore USB C da 25W con 2M di cavo USBC (bianco)
- 1 manuale dell’utente
- Garanzia di 30 giorni per il rimborso
- Garanzia di 18 mesi a livello di industry
- Assistenza tecnica a vita
Non perdere l’opportunità di avere una ricarica rapida e sicura per il tuo dispositivo. Acquista ora il caricatore USB C da 25W di LumFocus e scopri la differenza!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €9.99 - €8.57 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 25W USB C Charger with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €29.13 - €24.46 ⭐ Valutazione: 5 / 5 ZzzQuil Sleep Formula Vegan Sleep…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Android Tablet 15, 10 Inch, 30GB RAM,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €9.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 SURFOU Smart WiFi Socket, Italian L Type…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €89.95 ⭐ Valutazione: / 5 HOMCOM Projector Screen 100 Inches 4:3 Size Adjustable…