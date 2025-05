Caricabatterie Sumsamg 25W: Ricarica Veloce per Galaxy

14,99€ - 10,39€

(as of May 13, 2025 09:20:36 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Caricatore USB C da 25W, caricatore super veloce PD 3.0 Dual Port USB-C adattatore del caricatore da parete e cavo del caricatore di tipo C

Caricatore USB C da 25W, caricatore super veloce PD 3.0 Dual Port USB-C adattatore del caricatore da parete e cavo del caricatore di tipo C, tecnologia avanzata di ricarica ad alta velocità

Specificazione del prodotto:

1.Next-generation, tecnologia di ricarica rapida

2.PD Ricarica Veloce/Carica Rapida (QC 3.0)

3.guscio esterno a prova di fuoco del PC+ABS per la massima resistenza al calore

4.Rilevazione del dispositivo incorporato per la sicurezza e l’uso efficiente

5.Contenuto della confezione: Caricatore 1X25W Cavo USB-C a C da 1X1.8M

6.Tensione di ingresso: 100-240V – 50/60Hz, 0.7A

7.Output Potenza: USB-C: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.75A

8.PPS: 3.3-5.9V/3.0A 3.3-11.0V/2.25A

9.Output Potenza: USB-A: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12V/1.5A

10.USB-C & USB-A: 5.0V/3.0A(15.0W MAX)

Trasferimenti dati ad alta velocità

Con il trasferimento ad alta velocità, questo caricabatterie super veloce samsung 25w può caricare i tuoi dispositivi così velocemente e risparmiare il tempo di ricarica. E poi avrai piu’ tempo per uscire.

USB C al cavo USB C (1.8M)

Questo cavo di tipo C è realizzato in PVC, può raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps, supporta fino a 3A uscita. La lunghezza 1.8M è conveniente da usare come a casa, in ufficio o in viaggio.

Compatto e portatile

Questo adattatore di alimentazione del caricatore USB C è portatile che può essere ampiamente usato in aeroporto, stazione o hotel mentre si è in viaggio di lavoro o vocazione. Con un pacchetto di blocchi di caricabatterie tipo C, puoi sempre avere a portata di mano il ricambio.

Compatibile con tutti i dispositivi di tipo C

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, S22 Plus 5G, S22 5G, S21 Plus 5G, S21 FE, S21 5G, S20 Ultra 5G, S20 Plus 5G, S20 5G, S20 FE

Samsung Galaxy S10, S10e, S10 Plus, S9, S9 Plus, S9 Active, S8+, S8 Active

Samsung Galaxy Note 20 5G, 20 Ultra 5G, Note 10 Plus 5G, Note 10, Note 9, Note 8

Samsung Galaxy A02s, A03s, A03, A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A10E, A11, A12

Samsung Galaxy A20, A21, A21s, A22, A31, A32, A40, A41, A42, A50, A51, A52, A53, A60, A70, A70s, A71 5G, A72, A80, A90

Compatibile con tutti i dispositivi di tipo C Samsung Galaxy Z Fold 2/Z Fold 3/Z Fold 4/Z Flip/Z Flip 3/Z Flip 4/F52 Samsung Galaxy Tab A 8.0(2018), Tab A 10.1 (2019), Tab 10.5, Tab A 8.0 Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 3, LG G5, G6, G7, V20, V30 ThinQ Plus HTC, HTC, ZTE Axon, Nexus 6p Altro dispositivo USB tipo C

【Caricabatteria USB C Samsung】Fornisce fino a 3Amp per alimentare il telefono ad una velocità molto più veloce rispetto al caricabatterie standard 1A o 700mA, il caricabatterie super veloce può ricaricare da zero al 60% in soli 30 minuti. Inoltre, il caricabatterie rapido è dotato di una porta di alimentazione USB-C da 25W e una porta di ricarica rapida USB-A da 18W. È possibile caricare due dispositivi contemporaneamente.

【Veloce Caricatore USB C】Viene fornito con protezioni premium e tecnologia intelligente di identificazione IC, questo presa usb c caricatore previene danni causati da corto circuits,overcurrent,overvoltage e problemi di sovrariscaldamento. Il caricabatterie veloce tipo c smette di caricare automaticamente quando la capacità della batteria è piena, garantire la sicurezza, la longevità del dispositivo e utilizzato per molto tempo.

【Caricatore Super Veloce Ampia Compatibilità】Caricabatterie adattivo usb tipo c può caricare il telefono cellulare/dispositivi elettronici, fornendovi potenza di uscita massima 25W,compatibile con Galaxy S22/S22Ultra/S20+/S20 Ultra/S21/S21+/S21Ultra/S20 Fe/Note 10/Z Fold 3/Z Flip3/10 plus/Galaxy Z Flip 3,S10e,S9,S9 + Plus,S8,S8 + Plus/Active,Goo-gle Pixel,ecc Che può essere utilizzato per la maggior parte delle persone e fornire loro vita più conveniente.

【Cavo USB-C a USB-C】Viene fornito con una lunghezza di 1.8M cavo caricabatterie del telefono Android, il telefono,tablet,tra cui tablet e altri che è connettore usb c può essere caricato in diverse occasioni,come viaggi,casa, auto e ufficio,ecc I caricabatterie alimentatore usb c android possono soddisfare diverse esigenze nella vostra vita quotidiana in modo da poter godere il vostro tempo speciale felicemente e non c’è bisogno di preoccuparsi della ricarica.

【Pacchetto incluso】Con il caricatore USB C da 1x25W e il cavo di tipo C da 1×1.8M, puoi caricare il dispositivo in qualsiasi momento ovunque tu abbia bisogno.Questo caricabatterie da parete usb c è dotato di doppia porta,è possibile caricare due dispositivi che hanno porta usb-c o usb-a allo stesso tempo. Inoltre,forniamo 18 mesi di garanzia per questo caricabatterie USB c,non esitate a contattarci,faremo del nostro meglio per risolvere il problema per voi.