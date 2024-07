Caricabatterie Samsung EP-TA800N 25W a Ricarica Super Veloce, Tipo C USB, Senza Cavo, Nero

19,90€ - 13,86€

Descrizione Prodotto

La ricarica ultra rapida per essere sempre connesso

Dai a tutti i tuoi dispositivi l’energia di cui hanno bisogno. Con il caricabatterie da parete che fornisce fino a 25W di potenza avrai sempre a disposizione una ricarica Ultra-Rapida . Utilizza il caricatore a muro con un cavo di ricarica ufficiale Samsung, da tipo C a tipo C, per risultati ottimali.

La carica giusta per ogni occasione

Il caricabatterie da parete riporta in vita tutti i tuoi dispositivi. Basta che siano compatibili con lo standard PD 3.0 e potrai caricare tutti i tuoi dispositivi alla potenza massima di 25W. Scegli tra bianco e nero il colore che si abbina al tuo stile.

Una ricarica ultra veloce per non perdere mai di energia! Dona al tuo dispositivo la potenza di ricarica che merita con il nuovo caricabatterie ultra veloce da 25W.

Ricarica adattiva: goditi una carica adattabile alla misura delle capacità del tuo dispositivo. Se il caricatore ultra veloce rilascia la potenza massima di 25W ai dispositivi compatibili, può anche adattarsi alle capacità degli altri modelli. Utilizza un cavo Samsung USB Type-C per ottimizzare la velocità di ricarica.

Colore: nero

Marchio: Samsung