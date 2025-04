Caricabatterie Rapido USB-C per iPhone e iPad con Cavo da 2M

8,93€ - 8,48€

20W Caricabatterie veloce

La perfetta combinazione di caricatore da muro USB c da 20 W e cavo di ricarica da 2M c a light-ning ti consente di ricaricare il telefono in meno tempo, circa 3 volte più veloce rispetto alla ricarica normale. Le grandi prestazioni con un design pronto per il viaggio gli consentono di accompagnarti ovunque tu vada.

Compatibilità Universale

Ricarica con Cavo da USB C a Lightning (incluso)

Carica 20 W PD per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/11/11 Pro/11 Pro Max/XR/XS/XS Max/X/8/8 plus, iPhone SE 2022, iPad Pro 1/2 Gen, iPad Air 5/4/3/2/1, iPad Mini, Nuovi Airpods Pro

Velocità di trasmissione dati fino a 480 MB/s.

Il caricabatterie rapido USB-C da 20 W fornisce una ricarica rapida ed efficiente. Puoi caricare velocemente il tuo iPhone 14 Pro dallo 0% al 50% in soli 30 minuti. Ricarica 3 volte più velocemente del caricabatterie originale da 5 W

La lunghezza del cavo di ricarica USB C di 2 M permette al dispositivo di essere utilizzato comodamente durante la ricarica, soddisfacendo le esigenze della vita quotidiana e del lavoro.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1 x 1 x 1 cm; 0,01 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ ZMHPJQ

ASIN ‏ : ‎ B0CZP18RQZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ ZYH-J15

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Caricatore Rapido 20W】caricatore USB C supporta la ricarica rapida da 20 W, riattivando iPhone 14 dallo 0 al 50% in soli 30 minuti, 3 volte più veloce del caricabatterie standard da 5 W, risparmiando oltre 1,5 ore ed eliminando l’ansia da esaurimento della batteria.

【Caricabatterie USB C per iPhone La confezione include un caricatore USB C e un cavo da USB C a Lightning certificato MFi da 2M, compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/13 Mini/13 Pro/13 Pro/13 Pro/13 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/11/SE/XR/XS/XS Max/Pad Pro/Air Pods Pro ecc.

【Protezione Multipla】 Presa USB C è realizzato con materiali ignifughi, il chip IC intelligente integrato rileva automaticamente lo stato di carica, proteggendo il dispositivo da sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento, cortocircuito e prolungando la durata della batteria.

【Design Compatto】Il caricabatterie rapido per iPhone è compatto e leggero, facile da mettere nella borsa o nello zaino, tensione di ingresso 100~240 V 50/60 Hz, perfetto per i viaggi.

【2M Cavo iPhone USB C Certificazione MFI】La certificazione MFi garantisce una compatibilità impeccabile con i dispositivi, nessun messaggio di errore si apre. Con questo cavo da USB C a lighting 2M, puoi collegare direttamente il tuo iPhone/iPad per godere della velocità di trasferimento dati di 480 Mbps. Il cavo lightning extra lungo con caricabatteria da muro è comodo da usare durante la ricarica e la sincronizzazione a casa/ufficio, in hotel e altro ancora.