Caricabatterie per I phone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 5S, 5C, SE, XS, X, XR, 11 12 Mini Pro Maxi, Pod,Caricatore 5V 1A Caricabatterie USB,2 pezzi

Dal marchio

HECHOBO è stata fondata nel 2009, è un adattatore di alimentazione R & S, progettazione, produzione, vendita e integrazione del servizio di imprese. Aderiamo sempre alla filosofia aziendale “credibilità in primo luogo, qualità eccellente, consegna veloce” e agli scopi del servizio, orientati al mercato, l’integrità come fondamentale, concentrarsi sulle prestazioni del prodotto e renderlo migliore, l’integrità delle imprese.

Caricabatterie

【Specifiche】:2 pezzi caricatore Iphone usb , input: AC 100-240V, 50/60 Hz, output: 5V / 1A, 5W Spina USB di alta qualità

【Ricarica di sicurezza】:abbina in modo intelligente diversi standard di tensione di sicurezza e fornisce più protezioni di sicurezza,protezione da sovracorrenti, sovratensioni e cortocircuiti dei dispositivi.

【Pratico】:Piccolo e compatto, ideale per essere portato in giro. Ideale per i turni quotidiani in ufficio, in auto, ecc. o per lo zaino in spalla.

【Servizio eccellente】: 2 adattatore usb da 5 W, offriamo garanzia di 2 anni , il nostro servizio clienti è a vostra completa disposizione