Caricabatterie per I phone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 5S, 5C, SE, XS, X, XR, 11 12 Mini Pro Maxi, Pod, 5W Carica Batterie I phone + Cavo USB 2M

HECHOBO è stata fondata nel 2009, è un adattatore di alimentazione R & S, progettazione, produzione, vendita e integrazione del servizio di imprese. Aderiamo sempre alla filosofia aziendale “credibilità in primo luogo, qualità eccellente, consegna veloce” e agli scopi del servizio, orientati al mercato, l’integrità come fondamentale, concentrarsi sulle prestazioni del prodotto e renderlo migliore, l’integrità delle imprese.

CompatIbIle con: I Phone 5 / 5s / 5c / SE, I Phone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus, I Phone 7 / 7 Plus, I Phone 8 / 8 Plus, I Phone XS / X, I Phone XS Max, IPod Touch 5G, IPod Nano 7G, IPad MInI / MInI 2 / MInI 4 / IPad 4 / IPod, ecc.

PratIca: la sIncronIzzazIone rapIda e Il trasferImento deI datI avvengono senza problemI. cavetto I Phone HECHOBO progettato In 2 metrI offre una lIbertà extra per rIcarIcare Il telefono In auto, a casa e In uffIcIo.

Offre una molteplIcI protezIonI: protezIone da sovracorrentI, sovratensIonI e cortocIrcuItI deI dIsposItIvI. Il carIcatore USB ha Il controllo della temperatura e funzIonI dI sIcurezza avanzate.

Ideale per vIaggIare: pIccolo, leggero e pratIco. Un carIcabatterIe facIle da trasportare, perfetto per lo zaIno In spalla, l’uffIcIo e l’uso domestIco.

8,59 €