Caricabatterie Anker Nano 511, 20W, PIQ 3.0 Compatto e Veloce per iPhone 14/13/12, Galaxy, Pixel 4/3, iPad (+ Cavo USB C 180 cm)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

125,05€ - 15,99€

(as of Apr 01, 2025 23:50:34 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Unbox Therapy

This tiny little brick is 3X faster than the previous version Apple power brick.

JerryRigEverything

There’s no reason not to update to the faster charger Anker Nano.

1 Consigliato da

2 Consigliato da

Compatibilità universale Tablet

iPad Pro / Air / Mini Serie

Smartphone e accessori

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

Google Pixel 8 / 7 / 6 Serie

AirPods Pro 2

Standard Comparison Chart

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,7 su 5 stelle 6.302

4,7 su 5 stelle 3.650

4,6 su 5 stelle 1.654

4,6 su 5 stelle 314

4,7 su 5 stelle 975

4,6 su 5 stelle 1.610

4,7 su 5 stelle 7.337

Prezzo

35,99 €€35,99

14,99 €€14,99

41,99 €€41,99

159,99 €€159,99

17,99 €€17,99

19,99 €€19,99

16,99 €€16,99

Porte

2*USB-C , 1*USB-A

1*USB-C, 1*USB-A

2*USB-C, 1*USB-A

2*USB-A, 4*USB-C

1*USB-C

2*USB-C

1*USB-C

Watt

65 W

20 W

100 W

250W

45W

47 W

30 W

Caratteristica principale

GaN II

Charge haute vitesse

GaN II

GaNPrime

ultra rapide

Charge haute vitesse

GaN

Dimensioni

3,8 × 2,9 × 6,6 cm

3,45 x 3,45 x 5,2 cm

6,7 x 3,5 x 5,7 cm

14.05*21.05*6.15 cm

4,48 × 2,82 × 4,97 cm

3,45 x 3,45 x 5,2 cm

3,6 x 2,9 x 7,3 cm

Peso

130 g

85 g

204 g

640g

76,2 g

85 g

45 g

Cavo di alimentazione

Non

1,5m USB-C Câble Inclus

Non

Non

1,5m USB-C Câble Inclus

Non

Non

Per la serie iPhone 16

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ricarica rapida per iPhone: L’uscita da 20W di Anker Nano è progettata per caricare l’iPhone 13 fino a 3 volte più velocemente rispetto a un caricabatterie originale da 5W.

Ricarica con stile: Scegli tra le finiture grigio lavanda, verde menta, nere e bianche per trovare il colore che si addice meglio al tuo smartphone.

Design compatto: 50% più piccolo rispetto a un caricabatterie standard per iPhone da 20 W, Anker Nano fornisce più energia e occupa meno spazio nella borsa o sulla presa a muro.

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili: Fornisce una ricarica fino a 20W alla maggior parte degli smartphone di punta, tra cui iPhone e Samsung Galaxy S20, oltre a smartwatch e auricolari.

La confezione contiene: Caricabatterie Nano 511 Anker, guida di benvenuto, garanzia di 18 mesi senza preoccupazioni e il supporto del nostro servizio clienti(+ 1 Cavo USB C su USB C da 180 cm).