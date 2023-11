Caricabatterie 5W + Cavo USB 2M per I phone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus, 5S, 5C, SE, XS, X, XR, 11 12 Mini Pro Maxi, Pod

Descrizione prodotto

Sicurezza superiore

Più sistemi di protezione integrati possono evitarecortocircuiti, surriscaldamento, sovracorrente e sovratensione, fornendo una protezione completa per le apparecchiature.

Adatto per I Phone, IPod

2 metri di cavo di ricarica, ricarica durevole, sicura e stabile

Mini design portatile, facile da usare

Grazie al suo design compatto, contiene nastro in velcro per riporlo facilmente e il nostro caricabatterie per i Phone può essere facilmente portato in borsa. È molto utile per i viaggi in quanto è leggero e non occupa spazio.

Il team HECHOBO sarà sempre il tuo amico più fidato! !

Carica completamente il tuo telefono per rendere la vita più eccitante.

Ampia compatibilità:

i Phone 5 ,i Phone 5s ,i Phone 5c,i Phone SE,

i Phone 6,i Phone 6 Plus,i Phone6s,i Phone 6s Plus,

i Phone 7,i Phone 7 Plus,

i Phone 8, i Phone 8 Plus,

i Phone XS ,i Phone X, i Phone XS Max,

i Pod Touch 5G, i Pod Nano 7G, ecc.

CompatIbIle con: I Phone 5 / 5s / 5c / SE, I Phone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus, I Phone 7 / 7 Plus, I Phone 8 / 8 Plus, I Phone XS / X, I Phone XS Max, IPod Touch 5G, IPod Nano 7G, IPad MInI / MInI 2 / MInI 4 / IPad 4 / IPod, ecc.

PratIca: la sIncronIzzazIone rapIda e Il trasferImento deI datI avvengono senza problemI. cavetto I Phone HECHOBO progettato In 2 metrI offre una lIbertà extra per rIcarIcare Il telefono In auto, a casa e In uffIcIo.

Offre una molteplIcI protezIonI: protezIone da sovracorrentI, sovratensIonI e cortocIrcuItI deI dIsposItIvI. Il carIcatore USB ha Il controllo della temperatura e funzIonI dI sIcurezza avanzate.

Ideale per vIaggIare: pIccolo, leggero e pratIco. Un carIcabatterIe facIle da trasportare, perfetto per lo zaIno In spalla, l’uffIcIo e l’uso domestIco.

8,99 €