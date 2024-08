Caricabatteria Samsung EP-TA800N 25W a Ricarica Super Veloce con Porta USB-C senza Cavo Bianco

19,90€ - 11,99€

(as of Aug 02, 2024 00:10:13 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

La ricarica ultra rapida per essere sempre connesso

Dai a tutti i tuoi dispositivi l’energia di cui hanno bisogno. Con il caricabatterie da parete che fornisce fino a 25W di potenza avrai sempre a disposizione una ricarica Ultra-Rapida . Utilizza il caricatore a muro con un cavo di ricarica ufficiale Samsung, da tipo C a tipo C, per risultati ottimali.

La carica giusta per ogni occasione

Il caricabatterie da parete riporta in vita tutti i tuoi dispositivi. Basta che siano compatibili con lo standard PD 3.0 e potrai caricare tutti i tuoi dispositivi alla potenza massima di 25W. Scegli tra bianco e nero il colore che si abbina al tuo stile.

Una ricarica ultra veloce per non perdere di energia; dona al tuo dispositivo la potenza di ricarica che merita con il caricabatterie ultra veloce da 25W

Ricarica adattiva: goditi una carica adattabile alla misura delle capacità del tuo dispositivo; se il caricatore ultra veloce rilascia la potenza massima di 25W ai dispositivi compatibili, può anche adattarsi alle capacità degli altri modelli; utilizza un cavo Samsung USB Type-C per ottimizzare la velocità di ricarica

Colore: bianco

Marchio: Samsung