Il prezzo dei biglietti aerei dipende dal libero mercato, ma è fondamentale garantire un accesso equo alla mobilità, soprattutto nelle tratte nazionali, come evidenziato da Meritocrazia Italia. Le disuguaglianze economiche e infrastrutturali tra il nord e il sud Italia richiedono un intervento urgente, poiché il sud è la principale fonte di mobilità per studio, lavoro e salute, contribuendo così all’economia delle regioni settentrionali. Meritocrazia Italia sottolinea l’importanza che le regioni del nord partecipino alla ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto economico sui cittadini nei periodi di alta domanda.

La Sicilia ha iniziato ad applicare uno sconto del 50% sui voli per i residenti e per coloro che tornano a casa tra il 7 dicembre e il 6 gennaio. Tuttavia, questo intervento isolato non è sufficiente; è necessaria una misura strutturale. Meritocrazia Italia propone di stabilire un tetto massimo alle tariffe nazionali durante i periodi di alta domanda, soprattutto per le tratte tra nord e sud, per contenere gli aumenti esorbitanti, come ad esempio il prezzo di oltre 500 euro per un volo di soli 50 minuti.

È suggerito anche di fissare un tetto minimo alle tariffe, per garantire una concorrenza leale e trasparente. Il sistema attuale consente alle compagnie low-cost di offrire tariffe molto basse grazie a incentivi pubblici, ma ciò può portare a una compressione insostenibile dei costi operativi, con rischi per il lavoro e la qualità del servizio. Un equilibrio tariffario potrebbe prevenire sia l’abbassamento dei prezzi insostenibile sia gli aumenti durante l’alta stagione.

Inoltre, Meritocrazia Italia propone una revisione trasparente del sistema degli incentivi per evitare squilibri tra i vettori. È fondamentale che le risorse pubbliche siano utilizzate equamente e che i cittadini possano beneficiare di tariffe sostenibili, senza dipendere esclusivamente dalla stagionalità. Si raccomanda la creazione di un tavolo tecnico a livello europeo per regolamentare uniformemente il mercato aereo, coinvolgendo esperti in concorrenza e trasporti. Infine, si sottolinea la necessità di cooperazione tra le regioni italiane, affinché tutte partecipino al sostegno economico durante il periodo natalizio, con misure coordinate come contributi diretti o agevolazioni per i fuori sede.