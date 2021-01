Ogni giorno leggo articoli di adulti che cercano di interpretare o immaginare cosa proviamo noi giovani in questo periodo di crisi. Però sapete, non ho mai letto un articolo o un testo di un ragazzo/a che spiega davvero cosa proviamo noi giovani. Io sono Chiara, ho 17 anni e frequento il 4 anno di liceo al Convitto di Roma e sono una, tra i tanti giovani, che vivono questa pandemia. Stamattina mi sono svegliata, oggi è il primo giorno di scuola dopo le vacanze natalizie, solitamente mi sarei alzata felice di rivedere i miei amici, mi sarei poi preparata in fretta e furia per arrivare con i miei 5 minuti di ritardo. Stamattina, invece, svegliandomi non mi sono neanche accorta che fossero finite le vacanze, sono rimasta in pigiama, ho indossato una felpa giusto per dare una parvenza di normalità ai miei prof, ho poi preso il computer e sono entrata nella lezione per cominciare la giornata con due ore di italiano. Guardavo i miei compagni con questo distacco virtuale alienante e pensavo a quanto mi mancasse la dinamica di classe, stare a lezione, dividere la merenda, passare i bigliettini, parlare e riabbracciarsi tra una lezione e l’altra, la ricreazione.

I miei genitori, mentre ero alle medie, mi ripetevano che gli anni del liceo sarebbero stati i più belli della mia vita e io non gli credevo; invece è vero: alla fine le nostre responsabilità sono studiare e ricordarci di pagare il conto al bar della scuola.

In questa anormalità, oggi, i nostri genitori ci ripetono in modo assillante «non stare sempre al telefono! » senza capire che è questa la nostra realtà: oggi se ci manca la voce o il viso di qualcuno possiamo solo fare una videochiamata. Il gruppo di classe è diventato il contatto tra noi, non è più il luogo dove ci mandiamo i compiti e i relativi commentini scocciati, ormai è diventato la Classe stessa; il nostro tempo non lo passiamo più in un’aula ma sul gruppo di classe.

Ma c’è molto altro oltre alla scuola per noi ragazzi: nessuno pensa a quante cose ci stiamo perdendo, a quanti ragazzi è stata tolta la possibilità di vivere tante prime volte, la prima volta in discoteca, la prima uscita con qualcuno che ti piace, i primi momenti da soli con gli amici. Purtroppo stiamo vivendo altre prime volte: la prima volta che prendiamo il Covid, la prima videolezione, il primo lockdown.

E poi: tante cose che davamo per scontato, la nostra routine, andare al bar con gli amici, le cene, le conoscenze occasionali, ora sono irraggiungibili, una normalità perduta. Ci manca l’essere ragazzi. Però a differenza di quello che pensano gli adulti, siamo più forti di loro, combattiamo per mantenere le nostre amicizie e per uscire un’ora il pomeriggio, accettiamo la chiusura delle scuole e di non poter uscire dopo le 22. Accettiamo, sì.