Carenza sanitaria in Italia: l’appello per Melegnano e Martesana

Si è svolto a Gorgonzola il battesimo ufficiale del Tavolo “Melegnano e Martesana in salute”, un nuovo soggetto politico del centrosinistra e dell’area progressista dedicato alla tutela del diritto alla salute dei cittadini. Durante l’incontro, sono stati presentati i motivi dell’iniziativa e le problematiche del territorio, con particolare attenzione alla carenza di medici di base e personale sanitario. Sono state evidenziate anche le difficoltà nei servizi per il disagio mentale e per i disturbi infantili e adolescenziali, con attese che possono raggiungere i due anni per ricevere una semplice certificazione.

Tra i promotori del Tavolo figurano Alleanza Verdi Sinistra, PD, Movimento5Stelle, Spi Cgil e le liste civiche “Si può” di Cassina de’ Pecchi e “Cittadini di Paullo”. Tra i relatori, Paolo Molteni, Luca Bertagna, Ambrogio Redavati e Francesca Colombo, insieme ad esponenti della Spi Cgil e consiglieri regionali. Durante l’incontro, è stato dedicato un applauso a Sigfrido Ranucci, che ha recentemente trattato la situazione della sanità locale in un episodio di Report.

La sindaca Ilaria Scaccabarozzi ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e l’importanza di collaborare. Le fondamenta del Tavolo sono state delineate in un documento che critica il depotenziamento della sanità pubblica a favore di quella privata e il disinvestimento dei servizi nella zona. Bertagna ha sottolineato la crisi sistemica, mentre Colombo ha evidenziato la precarietà dei servizi di salute mentale, con l’unico ambulatorio che prevede lunghi tempi di attesa per diagnosi come quella della dislessia. Gli obiettivi del Tavolo includono il monitoraggio dei servizi e il potenziamento della sanità pubblica territoriale.