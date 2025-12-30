Carenza di talenti in cybersecurity in Italia

La carenza di talenti nella cybersecurity rappresenta una minaccia concreta per la resilienza delle imprese, con un deficit di professionisti qualificati stimato tra 2,8 e 4,8 milioni a livello globale. Le piccole e medie imprese ne risentono in modo particolare a causa di budget contenuti, team già sotto pressione e competenze interne limitate, faticando a implementare anche le misure di sicurezza più basilari.

Il report Global Cybersecurity Outlook 2025 evidenzia che il 39% delle organizzazioni considera la carenza di competenze una barriera significativa alla resilienza, e solo il 14% ritiene di avere le figure professionali adeguate. Questi gap incidono non solo sulle attività quotidiane di sicurezza, ma anche sulla capacità di rispettare normative e standard come GDPR, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001.

La mancanza di personale adeguatamente formato rallenta procedure essenziali come il rilevamento e la risposta agli incidenti, limita le attività forensi e complica gli obblighi di comunicazione. Le organizzazioni con carenze di organico hanno sostenuto in media 1,76 milioni di dollari in più in costi legati alle violazioni, soprattutto a causa dei tempi di permanenza più lunghi e di processi di mitigazione meno efficienti.

Per le PMI, anziché provare a replicare strutture tipiche delle grandi aziende, dovrebbero adottare strategie mirate e sostenibili, in linea con il proprio profilo di rischio e le risorse disponibili. Non servono budget elevati per ottenere miglioramenti significativi, ad esempio attraverso la formazione sulla sicurezza, audit e valutazioni di rischio periodiche, controlli di base come la cifratura dei dati, backup sicuri e policy efficaci per le password.

Una misura immediata consiste nell’attivare servizi di sicurezza gestiti, come le soluzioni di managed detection and response e i managed security service provider, che garantiscono monitoraggio continuo, threat intelligence e competenze di incident response senza la complessità e i costi necessari a costruire un team interno.

Le piattaforme pensate per le PMI offrono policy preconfigurate, patching automatico, autenticazione multifattore e dashboard intuitive, consentendo di migliorare la postura di sicurezza senza aumentare il carico operativo interno. utile privilegiare strumenti che integrano filtraggio email, monitoraggio della rete ed endpoint protection in un’unica console.

Il modello zero trust non è più appannaggio esclusivo delle grandi aziende e si basa su principi accessibili come MFA, accesso con privilegi minimi e segmentazione della rete. Le soluzioni di sicurezza AI-driven stanno diventando sempre più accessibili anche per le realtà più piccole, offrendo rilevamento delle anomalie in tempo reale, risposte automatizzate e analisi comportamentali.

Colmare il deficit di competenze non è soltanto una necessità tecnica, ma anche un acceleratore per la compliance. Grazie all’adozione di servizi esterni, strumenti mirati e attività di formazione, le PMI possono predisporre le basi per soddisfare requisiti normativi sempre più articolati, come GDPR e HIPAA, che prevedono la notifica delle violazioni entro termini stringenti.