Carenza di personale sanitario in Italia e Usa: soluzioni tecnologiche

La mancanza di personale sanitario negli Stati Uniti sta inducendo gli ospedali a implementare strategie innovative, come la formazione di adolescenti e l’uso della robotica, per fronteggiare una crisi che minaccia l’accesso alle cure. Anche in Italia si riflette su come colmare la carenza di infermieri.

Negli Stati Uniti, le proiezioni indicano un deficit di circa 100.000 lavoratori nel settore sanitario entro il 2028, specialmente tra gli assistenti infermieristici. In risposta, le strutture sanitarie stanno collaborando con le scuole superiori per formare giovani. Ad esempio, Ballad Health ha investito notevoli somme per reclutare infermieri temporanei e ha avviato programmi di formazione per 200 studenti che si diplomeranno come infermieri pratici.

Il settore sanitario guarda anche alla tecnologia come possibile soluzione. Con l’aumento della popolazione over 60, previsto per i prossimi anni, il mercato della robotica medica è destinato a crescere significativamente. I robot già svolgono compiti chirurgici e potrebbero essere utilizzati anche per attività semplici, come il trasporto di campioni, ma i costi e le questioni etiche ne limitano l’adozione.

In Italia, la carenza di infermieri rappresenta un’emergenza per il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto con l’invecchiamento della popolazione. Attualmente, gli over 65 sono una percentuale significativa della popolazione e la densità di infermieri è inferiore alla media europea. Le cause del deficit includono l’uscita massiva di personale e la scarsa attrattività della professione, aggravate dal blocco delle assunzioni in alcune regioni.

Per diventare infermiere, gli studenti seguono un percorso di laurea 3+2, ma solo una parte completa il corso in tempo. Negli ultimi anni, i posti disponibili nei corsi di laurea in infermieristica sono aumentati, ma il numero di laureati rimane preoccupantemente basso. La sostenibilità dei sistemi sanitari, sia negli Stati Uniti che in Italia, dipenderà dalla capacità di affrontare queste sfide demografiche e professionali.