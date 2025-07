Carenza di pediatri in Italia: un allarme da affrontare subito

La carenza di pediatri in Italia sta assumendo proporzioni allarmanti, con situazioni critiche segnalate in diverse regioni. Secondo i dati forniti dalla Fondazione Gimbe, nel Paese mancano circa 500 pediatri, con il Piemonte che conta 108 di questi, mentre la Lombardia ne ha 180 e il Veneto 93. Il report indica che, in alcune aree, il numero di bambini assistiti per ciascun pediatra supera il limite di 1.000, creando preoccupazione per la qualità dell’assistenza pediatrica.

Si prevede che, entro il 2028, andranno in pensione 2.598 pediatri di libera scelta, il che potrebbe aggravare la situazione. Ogni bambino dovrebbe avere un pediatra assegnato per garantire l’accesso ai servizi sanitari essenziali. Tuttavia, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolinea l’esistenza di problematiche burocratiche, l’insufficienza delle risposte da parte delle Aziende Sanitarie Locali e il sovraccarico dei pediatri con alti numeri di pazienti.

La carenza di pediatri si concentra principalmente in Lombardia, Piemonte e Veneto, dove si registra il 75,7% delle difficoltà. Al contrario, in altre regioni come Basilicata e Puglia non vi sono segnalazioni di problemi, con una media di assistiti per pediatra sotto 850. È fondamentale non solo considerare i dati globali, ma anche le specificità locali, poiché la situazione si aggrava in aree meno densamente popolate.

Inoltre, il calo delle nascite ha contribuito a un cambiamento nella domanda di assistenza pediatrica: tra il 2019 e il 2025 si prevede una diminuzione di circa 430.000 bambini nella fascia 0-5 anni. Ciò nonostante, l’emergenza persiste. Negli ultimi anni, il numero di borse di studio per la specializzazione in pediatria è aumentato, ma il ricambio generazionale continua a mostrarsi insufficiente, con un significativo invecchiamento della categoria.