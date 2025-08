Carenza di medici in Veneto: il dibattito sulle assunzioni estere

La questione delle carenze di personale nel Sistema Sanitario Nazionale sta suscitando un acceso dibattito in Veneto. La giunta regionale ha approvato una misura temporanea che consente l’assunzione di medici specialisti con titoli conseguiti all’estero ma non ancora riconosciuti in Italia, in risposta a una situazione di emergenza occupazionale.

Questa delibera, valida fino al 2027, permette di reclutare medici stranieri già presenti in Italia, a patto che abbiano regolare permesso di soggiorno o cittadinanza italiana. L’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha giustificato la scelta come una soluzione pragmatica per garantire la continuità dei servizi di emergenza e pronto soccorso, essenziali per la salute pubblica. Le nuove assunzioni avverranno solo dopo il completamento delle graduatorie per incarichi a tempo indeterminato e per i medici in formazione. La selezione sarà effettuata da una commissione che esaminerà il curriculum, le competenze e la conoscenza della lingua italiana dei candidati.

Tuttavia, i sindacati della dirigenza medica esprimono forti perplessità riguardo a questa misura. Criticano la decisione di assunzione di medici senza il riconoscimento europeo del titolo professionale, evidenziando come ciò possa compromettere la sicurezza dei pazienti. Sottolineano che il riconoscimento formale è essenziale per garantire competenze adeguate, e mettono in guardia contro un possesso incauto della salute pubblica.

Inoltre, i rappresentanti sindacali contestano il progetto di autonomia differenziata, avvertendo che potrebbe portare a una frammentazione del Sistema sanitario nazionale. Le carenze di personale continuano a rappresentare una grave problematica, con circa 10.000 medici ospedalieri attualmente mancanti, e il blocco del turn-over minaccia la piena funzionalità delle strutture sanitarie pubbliche.