Carenza di medici in Italia: la sfida degli specialisti stranieri

L’Italia sta affrontando una significativa crisi nel settore sanitario, caratterizzata dalla carenza di medici specialisti italiani e dalle sfide che riguardano i professionisti stranieri già attivi nel Paese. Secondo l’Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (AMSI), ci sono circa 47.600 medici stranieri, di cui 24.000 sono specialisti. Di questi, 10.000 hanno ottenuto la specializzazione in Italia, mentre 14.000 presentano titoli esteri. Tuttavia, questi numeri non riescono a compensare il deficit lasciato dai medici italiani.

Oltre il 50% dei medici italiani ha più di 55 anni e specialità come medicina d’urgenza, anestesia e pediatria registrano un vuoto di personale che può superare il 25%. In alcune aree, la mancanza di specialisti italiani arriva fino al 40%, costringendo i reparti a fare affidamento su personale a contratto.

I medici specialisti stranieri svolgono un ruolo cruciale in settori come chirurgia generale, ortopedia e pediatria, provenendo principalmente da paesi arabi, africani e dell’Est Europa. Tuttavia, oltre il 75% di loro lavora in libera professione, a causa di barriere burocratiche, come l’obbligo di cittadinanza per partecipare ai concorsi pubblici e lunghe attese per la validazione dei titoli.

In Europa, la percentuale di medici specialisti stranieri è mediamente superiore al 15%, con esempi come Germania e Regno Unito che offrono procedure più rapide di integrazione e stipendi significativamente più alti. Recentemente, il Veneto ha introdotto una misura controversa che consente l’impiego di medici con specializzazioni estere non ancora riconosciute, suscitando critiche riguardanti la sicurezza.

L’AMSI propone di riconoscere la professionalità dei medici stranieri, sottolineando l’importanza di un rigoroso controllo delle competenze e suggerendo di valorizzare anche l’esperienza lavorativa accumulata. Aodi afferma che l’Italia deve semplificare il riconoscimento dei diplomi esteri e promuovere politiche che permettano di trattenere i professionisti già operativi nel Paese.