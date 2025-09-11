Carenza di infermieri in Italia, crisi della Sanità a rischio

La carenza di infermieri in Italia sta raggiungendo livelli critici, con una mancanza di almeno 70.000 professionisti, molto superiore rispetto al numero di medici. Questa situazione sta mettendo in difficoltà il funzionamento degli ospedali e potrebbe compromettere il servizio sanitario territoriale, comprese le residenze sanitarie assistenziali, l’IPAB e le nuove Case di Comunità, come evidenziato dalla Cisl FP.

Le richieste per accedere ai corsi di laurea triennale in infermieristica sono in calo: nel recente anno accademico, si sono contate 19.298 domande a fronte di 20.699 posti disponibili. Questo segna una diminuzione dell’11% rispetto all’anno precedente, con difficoltà maggiori in città come Roma. Al Nord, il rapporto domande-posti è tra 0,6 e 0,7, mentre al Sud rimane sopra l’unità, pur registrando una flessione.

Giovanni Zani, segretario generale della Cisl FP di Verona, sottolinea che la situazione è preoccupante; 15 anni fa si registravano più di 45.000 domande per circa 16.000 posti. Inoltre, solo il 70% degli iscritti termina il percorso di studi, con 11.404 laureati nel 2024 e stime di circa 14.000 nel 2027, mentre il turnover annuale, dovuto ai pensionamenti, è attorno alle 25.000 unità.

Le cause di questa crisi includono scarse prospettive di carriera, retribuzioni inadeguate, carichi di lavoro eccessivi e difficoltà di conciliazione tra vita professionale e familiare. Zani avverte che senza un intervento strutturale e urgente, il sistema sanitario potrebbe collassare. La Cisl FP Verona chiede l’apertura di un tavolo nazionale e regionale per affrontare questa emergenza e sviluppare un piano strategico di rilancio per la professione infermieristica.