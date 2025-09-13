Carenza di infermieri in Italia: crisi da affrontare subito

In Italia, la carenza di infermieri rappresenta una grave minaccia per il sistema sanitario. Ogni anno, molti professionisti abbandonano la professione o scelgono di lavorare all’estero, creando un’importante difficoltà per gli ospedali, già sotto pressione a causa di pensionamenti e condizioni lavorative poco attrattive.

La retribuzione media di un infermiere varia tra 1.400 e 1.600 euro netti al mese. Questa cifra è spesso considerata insufficiente in relazione alle responsabilità elevate, che includono la gestione di farmaci salvavita e apparecchiature complesse. Rispetto ad altri paesi europei, come Germania e Svizzera, i salari italiani sono significativamente più bassi.

Molti laureati in Scienze Infermieristiche scelgono di trasferirsi all’estero, lasciando i reparti con un numero di personale ridotto. Questo porta a un aumento del carico di lavoro per gli operatori socio-sanitari (OSS) e assistenti infermieri, che non sono formati per sostituire gli infermieri ma solo per supportarli. La conseguenza è che gli OSS possono essere sovraccaricati con compiti che richiedono una preparazione universitaria, senza la giusta formazione o tutele.

In aggiunta, un problema culturale influisce gravemente sulla professione infermieristica in Italia. Gli infermieri sono spesso visti come figure subordinate ai medici, nonostante la loro formazione universitaria e continua. Questo pregiudizio si riflette anche in salari inadeguati e scarse opportunità di carriera.

La crisi degli infermieri deve essere affrontata non solo come una questione numerica ma anche come un problema politico e culturale. Senza investimenti adeguati e una vera valorizzazione del loro ruolo, il sistema sanitario rischia di compromettersi gravemente.