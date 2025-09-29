Carenza di esperti frena la cybersicurezza in Italia

I servizi di cybersicurezza sono sempre più cruciali, soprattutto nel settore finanziario, ma in Italia il loro sviluppo è ostacolato da due problemi principali: la mancanza di personale qualificato e i costi elevati.

Queste questioni sono state evidenziate nel volume “Indagine conoscitiva sul mercato italiano dei servizi di testing di cybersicurezza” pubblicato dalla Banca d’Italia. Le autorità e gli operatori lavorano attivamente per rafforzare la cybersicurezza nel settore finanziario. Il recente regolamento europeo sulla resilienza operativa digitale (DORA) impone regole armonizzate, inclusa l’obbligatorietà per alcune istituzioni finanziarie di effettuare test avanzati di cybersicurezza, noti come Threat-Led Penetration Testing (TLPT).

L’indagine analizza l’offerta di tali servizi in Italia, esaminando la dimensione e la struttura del mercato. Attraverso un questionario volontario, sono state valutate le caratteristiche dell’offerta, come volumi, fattori abilitanti e ostacoli allo sviluppo. I risultati mostrano un mercato dinamico e in crescita, con una predominanza di operatori italiani. Tuttavia, l’erogazione dei servizi TLPT è centralizzata e c’è una notevole variabilità nell’utilizzo delle risorse, il che indica un’offerta ancora non standardizzata. Infatti, l’adozione di framework di riferimento coesiste con metodologie proprietarie.

Rimangono, però, le due difficoltà principali che limitano l’espansione dei servizi e delle tecnologie nel paese: la scarsità di professionisti specializzati e l’alto costo dei servizi.