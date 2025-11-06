Carenza di competenze in cybersecurity: rischi e soluzioni in Italia

Un recente report di Fortinet analizza le sfide che le aziende affrontano a causa della mancanza di competenze in cybersecurity. Lo studio, basato su interviste a oltre 1.850 decision-maker IT e di cybersecurity in 29 Paesi, evidenzia l’importanza di affrontare questo problema.

Le organizzazioni fanno sempre più ricorso all’intelligenza artificiale per migliorare la loro sicurezza. Tuttavia, temono anche che l’IA possa essere utilizzata per eseguire attacchi informatici più sofisticati, accentuando le vulnerabilità dovute alla scarsità di competenze nei team. La mancanza di formazione rappresenta la causa principale delle violazioni informatiche, insieme alla scarsità di know-how nei consigli di amministrazione.

Il report sottolinea l’urgenza di investire in talenti nel settore della cybersecurity. Senza un intervento attivo per colmare questa lacuna, le violazioni continueranno a aumentare, con costi crescenti per le aziende. È emerso che più del 4,7 milioni di professionisti qualificati mancano a livello globale, lasciando ruoli chiave per la sicurezza vacanti quando sono più necessari. Nel 2024, l’86% delle organizzazioni ha subito almeno una violazione informatica, e le conseguenze finanziarie sono significative, con il 52% che prevede costi oltre un milione di dollari.

Nonostante l’adozione dell’IA in sicurezza, le organizzazioni non sono pronte per sfruttarne appieno il potenziale. Il 97% prevede di implementare soluzioni di cybersecurity basate sull’IA, ma il 48% indica la scarsità di personale competente come una grande difficoltà.

Infine, il Fortinet Training Institute punta a formare un milione di persone nella cybersecurity entro la fine del 2026, offrendo formazione e certificazioni per affrontare questa sfida globale.

