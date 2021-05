Careless Whisper, scritta da George Michael e Andrew Ridgeley, è arrivata in cima alla classifica All Time Top 500 di Smooth Radio delle canzoni più famose della nazione.

George Michael è stato nominato l’artista più popolare in un sondaggio tra gli ascoltatori radiofonici di Smooth Radio: la sua canzone Careless Whisper – inoltre – è stata incoronata come il brano più amato in Gran Bretagna. La traccia, scritta da George Michael e Andrew Ridgeley, è arrivata in cima alla All Time Top 500 di Smooth Radio, un sondaggio annuale delle canzoni preferite della nazione. Rilasciata nel 1984, la canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche in 25 paesi e ha conquistato il sondaggio per il terzo anno consecutivo, poiché ha trovato un nuovo pubblico attraverso TikTok, con oltre 210.000 clip.

George Michael

Careless Whisper di George Michael è la canzone più amata in Gran Bretagna

Michael è morto il giorno di Natale del 2016 all’età di 53 anni. La sorella di Michael, Yioda Panayiotou e Chris Organ, co-esecutore della tenuta di George Michael, hanno dichiarato: “Siamo ancora una volta sbalorditi dall’apprendere la straordinaria notizia che, anche nel 2021, per il terzo anno consecutivo, ‘Careless Whisper’ è stata votata numero uno nella All Time Top 500 di Smooth. Sapere che la musica di George continua ad essere amata dai suoi fan in tutto il mondo è tutto per noi, come sarebbe stato per George“.

Il video di Careless Whisper:

George Michael ha 17 canzoni nella top 500, il che lo rende l’artista più popolare, con A Different Corner al quarto posto, Don’t Let the Sun Go Down on Me, duetto con Sir Elton John, al numero 15, Father Figure al 51esimo e Jesus To A Child al 60esimo.

I risultati del sondaggio di Smooth Radio

All’interno della classifica emersa dal sondaggio di Smooth Radio, Elton John è il secondo artista più popolare, con 16 brani in classifica. Whitney Houston è la migliore artista femminile, con 13 canzoni presenti in lista: ciò la rende la terza artista più popolare in assoluto con la sua versione di I Will Always Love You posizionata al posizione numero 16.

Madonna, che ha conquistato il titolo lo scorso anno, è al secondo posto con otto canzoni, seguita da Adele. La band più popolare è quella degli Abba con 12 brani, che vede Dancing Queen alla posizione numero 14, davanti ai Bee Gees al secondo posto, con 10 brani. La presentatrice di Smooth Radio, Jenni Falconer, ha dichiarato: “All Time Top 500 di Smooth ci offre una panoramica delle canzoni preferite della nazione che sono diventate la colonna sonora delle nostre vite negli ultimi 12 mesi”.

“In quello che è stato un anno senza precedenti – aggiunge – la popolarità di quelle canzoni familiari e senza tempo rimane sempre forte, poiché le persone si rivolgono alla musica che conoscono e amano. È una testimonianza del potere duraturo della musica di artisti mondiali come George Michael, Whitney Houston e Sir Elton John che continuano a mantenere un posto importante nei cuori della nazione“, ha concluso.