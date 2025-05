Caregiver, è urgente un supporto aggiuntivo

Si prendono cura delle persone non autosufficienti con dedizione e abnegazione, diventando figure di riferimento nel supporto ai bisogni quotidiani dei malati. Tuttavia, il 70% dei caregiver che assistono persone con Parkinson non riceve supporto e solo il 9% ha accesso a formazione adeguata, come evidenziato dalla ricerca della Fondazione LIMPE per il Parkinson.

Nel caso della SLA, spesso il caregiver è un famigliare senza preparazione specifica. Molti, come Nicola, affrontano enormi stress e dolore nel prendersi cura di propri cari malati. L’Associazione CARER, dedicata ai caregiver familiari, promuove la sensibilizzazione e propone politiche a sostegno di chi offre assistenza. Chiedono l’approvazione di una legge che riconosca il loro ruolo nell’assistenza a persone con disabilità e patologie degenerative.

È essenziale superare le disuguaglianze regionali attraverso programmi di informazione e formazione, oltre a richiedere defiscalizzazione e riconoscimento delle competenze per facilitare il rientro nel mercato del lavoro. I caregiver sono cruciali per il sistema sanitario e sociale, garantendo continuità e attenzione nelle situazioni difficili.

L’ONA, osservatorio per il diritto alla salute, offre supporto medico e psicologico anche ai caregiver, fondamentale per il loro benessere. Vivere la malattia di un familiare è stressante, quindi è vitale fornire risorse psicologiche adeguate. La figura del caregiver è indispensabile, e la loro tutela deve essere una priorità.