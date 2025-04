Cardinale Dolan sul Conclave: “Cosa cerchiamo nel nuovo Papa”

Tra pochi giorni si svolgerà il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, e il cardinale Dolan, arcivescovo di New York, ha partecipato a vari programmi tv americani per discutere dell’evento. Dolan, 75 anni, ha dichiarato che durante il Conclave cerca un Papa che possieda non solo il “calore” di Bergoglio, ma anche il desiderio di riscoprire le tradizioni della Chiesa, tratti tipici di Papi come Benedetto XVI. La Voce di New York ha anche accennato alle ambizioni di Dolan di diventare Papa, suggerendo che con l’ascendente dei conservatori, potrebbe avere chance reali.

Nel suo intervento in tv, Dolan ha espresso il suo desiderio di un pontefice che unisca diverse qualità dei Papi del passato: il vigore e la forza di Giovanni Paolo II, l’intelligenza di Benedetto XVI e il cuore di Francesco. Ha sottolineato l’importanza di mantenere il calore e la bontà mostrati da Francesco, ma ha anche incoraggiato una maggiore attenzione all’insegnamento e alle tradizioni ecclesiali.

Dolan ha sottolineato l’importanza di unire l’umanità di Papa Francesco con una riscoperta delle fondamenta della Chiesa. La comunità cattolica americana ha mostrato un forte sostegno al Papa durante questo periodo di transizione, e Dolan ha ringraziato i giornalisti per la loro vicinanza dopo la notizia della dipartita di Francesco. In sintesi, il cardinale cerca un nuovo Papa che possa mantenere l’umanità di Francesco pur valorizzando meglio le tradizioni della Chiesa.