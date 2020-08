“Mentre ci avviamo al termine delle giornate del Meeting, che quest’anno celebra la quarantesima edizione, guardiamo al nostro tempo con trepidazione ma anche con speranza, come ci ha suggerito Papa Francesco nel suo messaggio di saluto”. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nella messa celebrata a conclusione del Meeting di Rimini per l’amicizia fra i popoli. “Lo stupore è davvero la strada per cogliere i segni del sublime, cioè di quel mistero che costituisce la radice e il fondamento di tutte le cose”. Senza meraviglia e stupore la vita perde il suo senso e svilisce. Mentre l’incanto e la commozione risvegliano in noi qualcosa di altro, che va al di là del semplice approccio umano, inonda l’anima di beatitudine e ci fa rivolgere lo sguardo all’eterno”.

