Cardi B dopo tre anni di matrimonio ha chiesto ufficialmente in divorzio al marito Offset. Sempre nel 2017, quando i due si sono sposati, è nata anche loro figlia Kulture che oggi è tutto sua mamma. Vedere per credere.

Il divorzio fra i due è arrivato come un fulmine a ciel sereno dato che questa estate la rapper di WAP, fra le pagine di Elle, ha così commentato il suo rapporto:

“So che il mio matrimonio non è semplicissimo. Ma ci sono tanto amore, tanta passione, tanta fiducia e una grande amicizia alla base. Alla fine siano noi due contro il mondo. C’è sempre qualche rumors che riguarda me e mio marito. A questo punto penso che le persone inventino queste voci solo perché vogliono vedermi col cuore spezzato. Vogliono che io soffra“

A quanto pare il suo matrimonio è degenerato, perché poco dopo Cardi B ha chiesto il divorzio. A svelare perché è stata proprio lei in diretta su Instagram.

“Vorrei innanzitutto ringraziare i miei fan per l’amore e le preghiere, ma non ce n’è bisogno. Sto bene. Volevo dirvi che non ho versato neppure una lacrima. Ogni volta che in passato il mio ex faceva qualcosa di sbagliato e finiva sui media, piangevo. Questa volta è diverso e sapete perché? La ragione del mio divorzio non è legata a quanto accaduto in passato. Non c’è stato alcun tradimento. Molte persone dicono “Oh, guarda, lui starà sicuramente aspettando un bambino da un’altra”. Si tratta di una bugia. È la seconda volta che la gente prova a mettere in mezzo un bambino. È una caz*ata. Mi sono solo stancata di discutere. Quando ho sentito che le cose erano cambiate, prima di essere tradita, ho preferito lasciarlo andare“.

“Non è successo niente di strano, a volte le persone prendono strade diverse. Sono stata con quest’uomo per quattro anni. Ho una figlia con lui e una casa. A volte ti stanchi di accumulare e prima che accada qualcosa di brutto, prima di essere lasciata, di essere tradita, decidi di lasciarti tutto alle spalle. Cosa c’è di male? Perché dovete pensare che ci sia un bambino di mezzo? Non sapete come funzionano le relazioni? Perché volete che venga tradita 15 volte prima di mollare? A volte vuoi impedire che tutto questo accada. Ora smettetela di inventarvi tutti questi rumors“.