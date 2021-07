Cardi B nonostante abbia inciso ufficialmente solo un album nel 2018 (che ha conquistato solo in America ben tre dischi di platino) è sempre sulle prime pagine dei magazine di gossip. Solo un anno fa, infatti, ha annunciato di voler divorziare al marito Offset.

Ora, dopo essere ritornata con il rapper, è incinta del secondo bebè. E – in attesa del nuovo disco (che potrebbe uscire il prossimo anno, forse), è tornato virale su TikTok un estratto di una sua vecchia intervista fatta nel 2018 al Jimmy Fallon Show.

Durante l’intervista ha spiegato col suo fare ironico com’è nato il suo nome d’arte, Cardi B, dato che lei all’anagrafe è Belcalis Almanzar. Un nome poco usuale ed un cognome originario della Repubblica Dominicana.

“Mia sorella si chiama Hennessy, come il famoso cognac, così a me gli amici iniziarono a chiamarmi Bacardi, come il rum. Quando mi iscrissi ad Instagram optai per il nickname BacardiB, ma qualcuno, sai, mi ha segnalato e mi ha chiuso quel profilo. Più volte. Ho il sospetto che sia stata proprio la Bacardi, capisci? Così sono diventata Cardi B”.