Cardi B sbotta contro Madonna: “Che delusione! Come si permette questa donna bianca?”

Ieri Madonna ha celebrato i 30 anni del suo libro S E X e nel farlo ha ricordato di come le sue scelte artistiche abbiano spianato la strada a molte colleghe. La regina del pop ha menzionato Cardi B, Kim Krdashian e Miley Cyrus (ma avrebbe potuto fare decine di nomi). Cardi B però se l’è presa ed è sbottata su Twitter. La rapper si è scagliata contro Madonna, si è detta delusa perché si è sentita offesa del ‘prego str**ze’ e dall’emoji del clown usata dalla Ciccone.

“Ho letteralmente reso omaggio a questa donna così tante volte, perché sono cresciuta ascoltandola. Lei può esprimere i suoi concetti anche senza mettere l’emoji del clown. Queste icone ti deludono una volta che tu entri e ce la fai nel settore.

E voi siete ridicoli, non me ne frega nulla di chi è questa donna, nessuno può mancarmi di rispetto. Specialmente se io non ho provocato nessuno. E non prendetemi in giro, io ho capito il senso del suo messaggio. Come si permette? Nessuno può prendermi in giro, soprattutto un donna bianca. So esattamente cosa ha detto e ho capito cosa voleva dire. Chiamarmi ‘b**tch’ e mettere l’emoji del clown?

E no, non cancellerò quello che ho scritto. Se avesse attaccato il vostro artista preferito tutti avreste criticato Madonna. E adesso ca**i vostri, io non cancello, ho detto quello che ho detto! Il ‘you’re welcome bi**hes’ non vi sembra cattivo solo perché è rivolto a me. E smettetela di dire che la mia carriera adesso finirà, lo dicevate anche nel 2018 ed eccomi qui”.