Il cameo di Kylie Jenner nel video di WAP di Cardi B e Megan Thee Stallion ha scatenato moltissime polemiche fra chi ha accusato la Jenner di appropriazione culturale (con tanto di petizione online per farla rimuovere dal video) e chi ha bacchettato la rapper per aver scelto una donna bianca.

Dopo 24 ore di silenzio Cardi B ha deciso di difendere la sua scelta e di spiegare come mai ha voluto proprio Kylie Jenner nel video:

La rapper ha poi spento le polemiche su chi l’aveva accusata di aver usato ‘due pesi e due misure’ fra il cameo di Kylie Jenner e quello di Normani delle Fifth Harmony.

“Normani ha fatto tantissimo e Kylie ha solo camminato e aperto una porta – ha scritto un utente su Twitter – se questa non è la perfetta messa in scena di quanto le donne nere debbano fare molto di più e le donne bianche debbano fare il minimo indispensabile per ottenere qualcosa, non so cosa sia”.