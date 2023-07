Cardi B lancia due microfoni, uno contro il dj e l’altro ad un fan maleducato (che le aveva tirato un drink)

Da oggi Cardi B è diventata ufficialmente campionessa del lancio del microfono. Venerdì sera la rapper americana si è esibita al Drai’s Beach Club di Las Vegas, quando si è irritata dopo che il dj ha interrotto le sue canzoni troppo presto. Prima di uscire di scena la star ha preso il microfono e l’ha scagliato contro il dj.

Cardi B threw her microphone at the DJ last night in Vegas hmmm pic.twitter.com/YOPDdJn5ZT

Ieri la scena si è ripetuta, ma il bersaglio è stato un fan maleducato. L’artista durante un mini concerto (sempre a Las Vegas) è stata colpita da un cocktail lanciato da un uomo presente nel pubblico e lei per tutta risposta ha tirato il suo microfono verso l’esaltato. Quella di lanciare oggetti agli artisti sembra essere diventata una moda, perché recentemente è capitato anche a Bebe Rexha e Harry Styles. La differenza è che Cardi B ha risposto e non è stata impassibile dopo la brutta sorpresa.

This is not the first time the rapper has thrown her… pic.twitter.com/fUdhs0rRg0

