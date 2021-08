Cardi B è una delle protagoniste del nono capitolo della saga di Fast and Furious: ecco che ruolo interpreterà la rapper.

Debutto sul grande schermo per Cardi B. La rapper, ormai una delle star più brillanti della musica internazionale, è pronta a esordire in una pellicola iconica: il nono capitolo della leggendaria saga di Fast and Furious. Una splendida notizia per tutti i fan della rapper ma anche di uno dei franchise cinematografici di maggior successo di tutti i tempi. La pellicola è in uscita nelle sale italiane il 18 agosto 2021. Ma intanto Cardi ha dato un’anticipazione su come sarà il personaggio da lei interpretato.

Cardi B in Fast and Furious 9

In una video-intervista pubblicata sull’account uffiiciale della saga per promuovere il film, la rapper ha parlato non solo del suo personaggio, ma anche della reazione che ha avuto quando è stata invitata da Vin Diesel a unirsi al film.

Cardi B

Racconta la rapper che il noto attore americano l’ha contattata direttamente per chiederle di unirsi alla loro folle combriccola, spiegandole anche del ruolo che aveva pensato per lei. E la sua risposta non poteva che essere un convintissimo sì: “Io ho escalmato: ‘È il mitico Fast and Furious! Portatemi lì, mettetemi su un aereo!’“.

Che ruolo interpreterà Cardi B

Parlando sempre di Vin, la rapper americana ha spiegato che l’ha fatta sentire totalmente a suo agio, è stato carino e divertente e ha reso davvero indimenticabile questa esperienza. Ma che ruolo interpreterà Cardi nel film? Il suo personaggio di Leysa: “Mi piace il fatto di rappresentare una donna così potente e forte, è proprio una stron*a“.

Di seguito il video pubblicato sui social del film: