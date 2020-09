In questi giorni stanno circolando sui social alcune foto di Cardi B in tuta e la rapper ha ricevuto anche del bodyshaming da parte di qualche utente che ha detto che in quegli scatti sembra un uomo orientale. La cantante non l’ha presa bene e oggi ha già dedicato 3 post alla vicenda.

“Il fatto che le persone provino a ritoccare il mio viso ed il mio corpo per condividere le foto sui loro social così che possano ferirmi e farmi sentire giù per il mio aspetto… e il fatto che questa foto sia stata scattata dai paparazzi mesi fa… è questo il motivo per cui prego Dio ogni giorno affinché continui a benedirmi nei confronti delle persone che hanno fatto di tutto per ferirmi con le false voci che hanno fatto girare e che ora vogliono far diventare virali delle mie foto photoshoppate e scattate dai paparazzi mesi fa.

Quando è stata l’ultima volta che ho avuto il piercing al naso? E perché volete farmi sembrare un ragazzo orientale? Provare a buttarmi giù e farmi queste cattiverie vi porterà solo un po’ di piacere e delle risate per uno o due giorni, poi vi ricorderete, ancora e ancora, che non importa cosa avete provato, io sarò ancora in cima! E la cosa triste è che le persone che stanno diffondendo queste voci e stanno cercando di fermi per il mio aspetto sono Donne! Davvero, cosa ottenete photoshoppando il mio viso e provando a farmi diventare virale? Vi ha fatto ridere? Vi ha fatto sentire meglio? Avete avuto la reazione che desideravate io avessi? Siete felici ora? Sul serio, perché lo fate? cercate di rovinarmi la giornata? Volete stuzzicarmi e vedere come reagisco? Vi annoiate? Sono molto curiosa di capire perché ritoccate le mie foto“.

Capisco la frustrazione di vedere le proprie foto photoshoppate in giro, ma purtroppo con questo sfogo le cose non credo cambieranno. Direi però che Cardi B può godersela tranquillamente pensando al successo pazzesco che sta avendo la sua WAP, alla faccia degli hater.

Wheres the difference like omg hahahaha. The Photoshop 1 looks bettterrrr . Hqjskqkanannsks @iamcardib pic.twitter.com/iipLLHladf — BarbCivan🦄💝 (@BarbCivan) September 6, 2020

Cardi B AKA Ole Girl claims the photo going around of her shopping is from months ago and is photoshopped. She would know cause it’s not like she doesn’t photoshop her own pics🥴🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/B3OhNiTynB — Fck_Yaya (@FckYaya) September 6, 2020

Fonte: Just Jared e Shades of Pop